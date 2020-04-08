الحكومة الأفغانية تعلن الإفراج عن 100 سجين من حركة طالبان

أعلنت الحكومة الأفغانية الإفراج اليوم عن 100 سجين من حركة طالبان وذلك بعد إعلان الحركة تعليق المباحثات "العقيمة" مع كابل برغم أنّها الأولى بين الطرفين حول تبادل الأسرى في 18 عاما

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأربعاء أنّه "سيتم الإفراج عن 100 سجين من طالبان اليوم"، مضيفاً "علينا المضي قدماً في مسار السلام".

وأضاف أن 15 من كبار قادة الحركة طالبت الحركة بالأفراج عنهم "ليسوا ضمن هذه المجموعة" لكن يمكن إطلاق سراح سجناء آخرين "بحسب ما تقوم به طالبان".

ولم يتسن الحصول فورا على رد فعل طالبان على هذا الإعلان. ومساء الإثنين أعلنت الحركة تعليق المباحثات التي بدأتها نهاية مارس/ آذار مع الحكومة الأفغانية.

وغرد متحدث باسم الحركة "أرسلنا فريقا تقنيا إلى لجنة السجناء في كابل لتحديد هوية أسرانا (…) لكن للأسف تم تأخير عملية الإفراج عنهم لسبب أو لآخر حتى الآن".

وأضاف "بالتالي لن يشارك فريقنا التقني بعد اليوم في اجتماعات عقيمة" اعتبارا من الثلاثاء.

لكن مصدرا حكوميا أفغانيا، طلب عدم كشف هويته، ناقض ما صدر الأربعاء إذ قال "ما زال وفد طالبان في كابل وهو على اتصال مع الحكومة".

وقّعت واشنطن مع حركة طالبان في الدوحة اتفاقا يهدف لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة (غيتي)

وهذه اللقاءات كانت الأولى في كابل منذ أن طرد تحالف دولي بقيادة واشنطن طالبان من الحكم في 2001. وكانت طالبان ترفض الاعتراف رسميا بالحكومة الأفغانية باعتبارها "دمية" بأيدي الولايات المتحدة.

وكانت المباحثات تتعلق بمبادلة 5 آلاف أسير من طالبان بألف عنصر في القوات الأفغانية، إحدى النقاط الرئيسية في الاتفاق الذي وقع في 29 فبراير/ شباط في الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ولم تصادق عليه كابل.

وفي هذا الإطار وعدت واشنطن بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهرا شرط أن تحترم طالبان تعهداتها الأمنية وتبدأ مفاوضات "أفغانية" حول مستقبل البلاد.

ويوم الإثنين أعلن متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي أن عملية تبادل السجناء تأخرت لأن طالبان طالبت الإفراج عن 15 من "قياداتها".

وقال أمام الصحفيين "لا يمكننا الإفراج عن قتلة شعبنا". وتابع "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء "تقدما طفيفا" في هذه المباحثات خلال مؤتمر صحفي في واشنطن.

وأضاف "آمل في أن تكون كافة الأطراف صادقة في إرادتها القيام بما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني".