إعدام قاتل ومغتصِب طفلة يمنية في ميدان عام (فيديو)

تفاعل ناشطون يمنيون مع تنفيذ حكم الإعدام الذي وافقت عليه محكمة الاستئناف بالمصادقة لحكم المحكمة الابتدائية بمحافظة حجة شمال اليمن.

وعلق الناشط الحقوقي والصحفي اليمني عبدالجليل اليوسي، بالقول "بمحافظة حجة، مديرية بني قيس، شمال اليمن تنفيذ القصاص رميًا بالرصاص في مغتصب وقاتل الطفلة إيناس".

وتم تنفيذ حكم القصاص، أمس الثلاثاء، ضد عصام خادم جعدان مرتكب جريمتي الاغتصاب والقتل، وسط مديرية بني قيس التابعة لمحافظة حجة شمال اليمن وبحضور شعبي كبير.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عددًا من الصور ومقاطع الفيديو، التي تظهر عملية الإعدام بحق جعدان، والتي يرى الكثير من الناشطين أنها انتصار لإيناس وأسرتها.

الطفلة إيناس علان (11عامًا) تعرضت للاغتصاب والقتل في خلال العام الماضي، وتم إخفاء جثتها بين الأشجار لأيام قبل أن تكتشف السلطات اليمنية في المنطقة مكان الجثة وتلقي القبض على القاتل.

https://twitter.com/Nabeel74111899/status/1247485896749977600?ref_src=twsrc%5Etfw

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعدام قاتل ومغتصب في ميدان عام باليمن، ففي أوائل العام الماضي، تم تنفيذ حكم القصاص بحق مرتكب جريمتي اغتصاب وقتل طفلة في التاسعة من عمرها.

وتم الإعدام وسط ملعب 22 مايو بمدينة إب بحضور شعبي كبير رميًا بالرصاص وبعدها تم تعليق جثته على رافعة وسط حضور والدي الطفلة والمئات من اليمنيين.

والأكثر غرابة وإنسانية آنذاك، قيام والد الطفلة الضحية بزيارة أسرة القاتل، وأعلن أن زوجته وبناته الثلاث الصغيرات، ليس لهن أي ذنب في جريمة والدهم، وتعهد بمساعدتهن وتكفّل برعايتهن.

اقرأ أيضًا:

شاهد: تشييع طفلة يمنية مغتصَبة وإعدام قاتلها في ميدان عام