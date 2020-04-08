ألفا وفاة بكورونا في أمريكا.. وروسيا تستعد لتجريب لقاح على البشر

لقى ألفا شخص حتفهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

يأتي ذلك بينما تستعد روسيا لإجراء تجارب سريرية للقاح تجريبي ضد الفيروس التاجي الذي أصاب نحو مليون ونصف المليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 82 ألفًا.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 مساء الثلاثاء، أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصابًا بالفيروس.

ويصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12.722 حالة وفاة من أصل 396.233 ألف حالة إصابة، في حين سجّلت 29.609 إصابات جديدة بالفيروس، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد عن الألف ما يعني أنها قد تتخطى قريبًا إسبانيا.

وسجلت ولاية نيويورك وحدها أكبر حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الحاكم آندرو كومو وفاة 731 مصابًا، وتعتبر نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، وقد سُجل فيها ما يقارب نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال مساء الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن "أمريكا لا تزال تجري فحوصات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأعتقد أن هذا هو على الأرجح السبب في أن لدينا عددًا أكبر من الحالات".

أحد الكوادر الطبية في استراحة خارج أحد المشافي في نيويورك- 6 أبريل

لقاح روسي

في لقاء عبر الفيديو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء مراكز الأبحاث الروسية الكبرى، قال رينات ماكسيوتوف، رئيس مركز فيكتور لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، أحد أكبر مراكز البحث الحكومية في روسيا، أن مختبراته جاهزة لإجراء تجارب سريرية على البشر للقاح تجريبي ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 29 يونيو/حزيران، كمرحلة أولى لتجارب تشمل 3 لقاحات على 180 متطوعًا.

وأوضح ماكسيوتوف أن علماء في مجمع مختبرات سري في سيبيريا، طوروا العديد من نماذج اللقاحات الأولية، لافتًا إلى تجارب تجري حاليا على الفئران والأرانب وحيوانات أخرى لتحديد اللقاحات التي ستعطي أفضل النتائج بحلول 30 أبريل/نيسان.

وأضاف أن مركز فيكتور خطط لإجراء دراسات ما قبل الاختبارات بحلول 22 يونيو/حزيران، قبل إطلاق مرحلة التجارب على البشر. لكنه أشار إلى أن التجارب الأولى على البشر يمكن أن تبدأ في مايو/أيار، "في حال أجازتها وزارة الصحة".

وقال إن المركز لديه منصة لتقنيات لقاحات خاصة بأمراض وبائية أخرى، سبق أن تم اختبارها على البشر، ويمكن استخدامها ضد فيروس كورونا.

وأجرى مركز فيكتور أبحاثا سرية لأسلحة بيولوجية خلال الحقبة السوفياتية، وهو يخزن في مختبراته فيروسات متعددة من إيبولا إلى الجدري.

وأمس الثلاثاء،سجّلت روسيا 7497 إصابة بفيروس كورونا، و58 وفاة.

(رويترز)

الصين

في الصين قالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء ارتفاعا من 32 حالة في اليوم السابق كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

وأوضحت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق.

وذكرت أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي لم تظهر أعراض على أصحابها ارتفع بأكثر من أربعة أمثاله إلى 137.

ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 81802 والوفيات إلى 3333.

عمال في أحد مصانع السيارات في هوبي بعد رفع الإغلاق – 8 أبريل

ووهان تعود للحياة

في مؤشر إلى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، رفعت الصين مساء الثلاثاء الإغلاق عن مدينة ووهان البؤرة التي انطلق منها الفيروس الذي خلف أكثر من 75 ألف وفاة في العالم وأدى إلى وضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في العناية المركزة.

وتم رصد مئات الركاب العالقين منذ أشهر في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، يهرعون على الفور إلى محطات القطار بعد أن بات بوسع المدينة التحرر من حالة الشلل التي شهدتها بعد ظهور أولى الإصابات.

وأمس الثلاثاء، تحقق ما كانت الصين تنتظره منذ ثلاثة أشهر، وللمرة الأولى، لم تسجل أي وفاة جديدة في حصيلتها اليومية، منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول.