أكثر من 400 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة ونحو 13 ألف وفاة

تجاوزت الولايات المتحدة 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وفقا لحصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تحدثها باستمرار.

وتسبب الوباء في وفاة أكثر من 13 ألف شخص في البلاد التي تحولت إلى البؤرة الرئيسية للفيروس مع نحو 403 آلاف إصابة. وكانت تجاوزت عتبة 300 ألف إصابة مسجلة رسمياً يوم السبت.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي تُسجل أكثر من 1000 وفاة جديدة كل يوم في الولايات المتحدة على الرغم من تدابير الاحتواء التي طبقت بشكل تدريجي ولاية بعد ولاية.

نيويورك.. بؤرة الوباء

وتعد ولاية نيويورك البؤرة الرئيسية للوباء لا سيما في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي باتت الحياة شبه متوقفة فيها.

وسجّلت الولاية، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للوفيات من جراء كوفيد-19 مع 779 وفاة في غضون 24 ساعة، وفق ما أعلن الحاكم آندرو كومو الذي أشار إلى أن تقدم الجائحة بدأ يشهد استقرارا.

وأكد كومو في مؤتمره الصحفي اليومي أن تدابير العزل ووقف الأنشطة غير الضرورية "تؤدي غرضها"، موضحا أن "منحنى" الزيادة في حالات الاستشفاء بدأ يستقر.

وقال الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي إن "أمريكا تواصل إجراء اختبارات أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأعتقد أن هذا هو السبب في تسجيل مزيد من الإصابات"، مشيراً إلى إجراء 1,8 مليون اختبار للكشف عن الوباء حتى تاريخه.

وحذرت السلطات من أن ما بين مئة ألف و240 ألف شخص قد يتوفون من جراء الوباء في الولايات المتحدة، اعتماداً على النماذج الحاسوبية، وذلك في حال الالتزام بالمبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

تجاوزت الولايات المتحدة 400 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد (رويترز)

"خطة طوارئ"

وقدم قادة الديموقراطيين في الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، خطة جديدة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تضررت جراء تفشي الفيروس، وذلك بهدف إضافة "أولويات" أخرى مختلفة عن أولويات الجمهوريين، وتبلغ قيمة الخطة أكثر من 500 مليار دولار، ما قد يعقد تبنيها بشكل سريع.

وكان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن قد أعلن، الثلاثاء، أنه ناقش "بطلب من الرئيس دونالد ترمب" مع مسؤولين جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس مسألة تقديم 250 مليار دولار من السيولة الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والسماح لها بدفع رواتب موظفيها أثناء أزمة الوباء.

ويأتي هذا المبلغ ليُضاف إلى مبلغ 350 مليار ضمن الخطة الهائلة لدعم الاقتصاد التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار والتي تبناها الكونغرس ووقعها ترامب في أواخر مارس/آذار.