البث الحي
سياسة

واتس آب تحد من ميزة إعادة توجيه الرسائل لمواجهة شائعات كورونا

7/4/2020

أعلن موقع تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتس آب" الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالاستفادة من خاصية إعادة توجيه الرسائل لتصبح شخصا واحدا فقط.

وقال الموقع في بيان: "في العام الماضي قدمنا للمستخدمين ميزة الرسائل المعاد توجيهها عدة مرات، بحيث يتم تمييز هذه الرسائل بأسهم مزدوجة للإشارة إلى أنها لم تصدر عبر أشخاص مقربين".

وأوضح البيان أن "هذه الرسائل هي ذات طابع أقل شخصية مقارنة بالرسائل النموذجية المرسلة على واتس آب، وها نحن الآن قد حددنا عدد المرات بحيث يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل إلى محادثة واحدة فقط في كل مرة".

وقال البيان "مع عدم قدرة المليارات من البشر على رؤية أصدقائهم وعائلاتهم شخصيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعتمد الناس على واتس آب أكثر من أي وقت مضى للتواصل".

وأضاف "يتحدث الناس إلى الأطباء والمعلمين والأحباء المعزولين عبر واتس آب خلال هذه الأزمة، لهذا السبب يتم تشفير جميع رسائلك ومكالماتك على واتس آب بشكل افتراضي لمنحك مكانا آمنا لمعظم محادثاتك الشخصية".

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)