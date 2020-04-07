واتس آب تحد من ميزة إعادة توجيه الرسائل لمواجهة شائعات كورونا

أعلن موقع تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتس آب" الحد من عدد الأشخاص المسموح لهم بالاستفادة من خاصية إعادة توجيه الرسائل لتصبح شخصا واحدا فقط.

وقال الموقع في بيان: "في العام الماضي قدمنا للمستخدمين ميزة الرسائل المعاد توجيهها عدة مرات، بحيث يتم تمييز هذه الرسائل بأسهم مزدوجة للإشارة إلى أنها لم تصدر عبر أشخاص مقربين".

وأوضح البيان أن "هذه الرسائل هي ذات طابع أقل شخصية مقارنة بالرسائل النموذجية المرسلة على واتس آب، وها نحن الآن قد حددنا عدد المرات بحيث يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل إلى محادثة واحدة فقط في كل مرة".

وقال البيان "مع عدم قدرة المليارات من البشر على رؤية أصدقائهم وعائلاتهم شخصيا بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعتمد الناس على واتس آب أكثر من أي وقت مضى للتواصل".

وأضاف "يتحدث الناس إلى الأطباء والمعلمين والأحباء المعزولين عبر واتس آب خلال هذه الأزمة، لهذا السبب يتم تشفير جميع رسائلك ومكالماتك على واتس آب بشكل افتراضي لمنحك مكانا آمنا لمعظم محادثاتك الشخصية".