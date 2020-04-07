نيويورك تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا

سجّلت ولاية نيويورك الأمريكية أعلى حصيلة يومية لوفيات فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن الحاكم آندرو كومو، الثلاثاء.

وأعلن كومو وفاة 731 مصابا بوباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، أمس الإثنين، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الولاية إلى 5489 حالة.

وكانت الحصيلة الأعلى السابقة للوفيات في الولاية سُجّلت الجمعة وبلغت 630 وفاة.

وتعتبر نيويورك أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، وسُجّل فيها ما يقارب نصف عدد الوفيات التي أحصيت على الأراضي الأمريكية.

وأوقع كوفيد-19 أكثر من 11 ألف وفاة في الولايات المتحدة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وقال كومو إن نيويورك تقترب على ما يبدو من ذروة الوباء وقد تراجعت حالات الاستشفاء عن المعدّل المسجّل على مدى ثلاثة أيام.

وأشار إلى تراجع معدّل الحالات التي تتطلّب إدخالا لوحدة العناية المركّزة.

وقال كومو للصحفيين "نتوقّع أن نقترب من استقرار عدد الحالات التي تتطلّب الاستشفاء".

وأشار حاكم نيويورك إلى أن التباعد الاجتماعي يؤدي غرضه، داعيا السكان إلى ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وقال كومو "أعلم أن الأمر صعب لكن علينا الاستمرار به".

وكان كومو قد مدد الإثنين حتى نهاية أبريل/نيسان الإغلاق المفروض في الولاية.

بدوره قال رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إنه "من المبكر جدا الخروج باستنتاجات قاطعة" حول تحسّن الأوضاع.

وأبدى حرصه على عدم إعلان أي مسؤول عن تخطي أي عقبة "ما لم نكن واثقين تماما" من ذلك.