ميدل إيست آي: مخططات محمد بن سلمان في مهب الريح بسبب كورونا

تطرق مقال بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، للحديث عن مستقبل مخططات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب الظروف الراهنة التي قلبت الحياة رأسا على عقب بالمملكة مع تفشي وباء كورونا.

فالمملكة الآن هادئة: مكة والمدينة مغلقتان بلا حجاج، ولا حفلات غنائية ولا سينما ولا مباريات كرة قدم ولا ملاكمة، ماذا سيفعل محمد بن سلمان الآن لإقناع شعبه المتردد أصلا بأنه المخلص؟

وأوضح المقال أن "رؤية 2030" غير واضحة الآن، وأن برنامج "التحول الوطني" يتعثر. فانهيار أسعار النفط، وبرامج الترفيه المعلقة، والسياحة المتلاشية ليست سوى عدد يسير من مشكلات محمد بن سلمان، وكلها نتيجة مباشرة لعمليات الإغلاق وحظر التجوال والتباعد الاجتماعي المفروض استجابة للوباء.

وبينما يصعب الوصول للأرقام الدقيقة للإصابات والوفيات في السعودية، فإن القرار الأخير لفرض حظر التجوال داخل المدينتين المقدستين يعكس خطرًا متزايدًا يتحدى الدعاية السابقة بأن الحكومة تسيطر على الموقف تمامًا وأن الفيروس قضية "شيعية".

ففي بداية تفشي المرض، أرسل محمد بن سلمان قواته سريعًا لمحاصرة القطيف، حيث تعيش أغلبية شيعية، وبالتالي أرسل ذلك رسالة قوية مفادها أن السعوديين الذين تحدوا حظرًا سابقًا على زيارة إيران جلبوا معهم مرضًا خطيرًا معديًا.

وحوصر سكان القطيف داخل محافظتهم، بينما انشغل الإعلام الرسمي بجعل جائحة كورونا في المملكة مسألة طائفية. ولم يستغرق الأمر سوى أيام معدودة حتى ظهرت إصابات بين السعوديين في مدن كبرى مثل الرياض وجدة.

وفُرض حظر التجول الكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وربما يستمر هذا الوضع لبعض الوقت، إذ نصحت السعودية المسلمين حول العالم بـ "التريث" قبل الشروع في إجراءات الحج لهذا العام.

شوارع مكة المكرمة خالية بسبب حظر التجوال (رويترز)

وكذلك فُرض حظر التجوال الكامل أمس على كثير من المدن السعودية الأخرى من بينها العاصمة الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والقطيف والخبر. ولا يزال هناك حظر على السفر بين المدن، ولا يسمح بالخروج إلا لشراء الأساسيات بين الساعة السادسة صباحًا إلى الثالثة ظهرًا.

ويرى المقال، أنه يتعين على محمد بن سلمان الآن تغيير خططه بالكامل. فبدلًا من تنظيم الحفلات والمباريات لاستجلاب التأييد بين أوساط الشباب فإنه ينبغي أن يوفر "الخبز" الآن لشعبه.

غير أن هذا الأمر ربما سيزداد صعوبة بمرور الوقت في ظل انهيار أسعار النفط وتوقف السياحة الدينية، وربما يكون السحب من الاحتياطي الملكي والاقتراض من الأسواق العالمية هما الخياران الوحيدان أمامه.