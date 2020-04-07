مصريون يرفضون دفن ضحية كورونا.. ماذا فعلت الشرطة؟ (فيديو)

رفض أهالي منطقة بولس في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمالي مصر، دفن أحد المسنين، والذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الرجل التسعيني قد انتقلت إليه العدوى من نجله الطبيب بسبب عمله في إحدى مستشفيات الحجر الصحي بمحافظة الإسكندرية الساحلية.

وقال أهالي القرية لوسائل إعلام محلية، إن الرجل من أهل المنطقة، وهو مقيم في الإسكندرية منذ زمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، أمس الإثنين، وجودا أمنيا كثيفا بالقرية أثناء دفن الجثمان للسيطرة على الأهالي، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الأمن.

وأظهرت مقاطع أخرى محاولات إقناع أهالي القرية، بدفن الجثمان بمقابر المنطقة، مؤكدين اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الأهالي من انتقال العدوى.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى عدة صور لتشييع جثمان المتوفى فى مقابر عائلته وسط اعتراض عدد من الأهالى على إجراء عملية الدفن بالمقابر خوفا من انتشار العدوى.

كما انتشرت فيديوهات تظهر قيام قوات الأمن بتفريق الأهالي المعترضين على إجراءات الدفن.

ويشار إلى أن أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر قد وصلت أمس الاثنين إلى 1322 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 85.