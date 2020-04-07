لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم الثلاثاء 7 أبريل/نيسان

حتى مساء، الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من مليون و363 ألفا، توفي منهم أكثر من 76 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 293 ألفا بحسب موقع Worldometer.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الثلاثاء، 7 من أبريل/نيسان:

لحظة بلحظة

اللجنة العليا العراقية لمكافحة انتشار فيروس كورونا تقرر تمديد حظر التجوال في عموم البلاد حتى 18 من هذا الشهر.

واشنطن بوست: القائم بأعمال وزير البحرية يقدم استقالته على خلفية إدارته أزمة إصابات كورونا على متن قطع بحرية.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات.

أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا تتضمن مستشفيين ميدانيين.

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وزارة الصحة الأردنية: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 12 حالة.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 1184.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 90.

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: تسجيل 9840 إصابة جديدة و837 وفاة في غضون 5 ساعات.

وزير الصحة التركي: تسجيل 76 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3892 إصابة.

رويترز: نحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا في أقل معدل للإصابات خلال يوم واحد منذ 25 يوما.

رويترز: 604 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة.

وزير الخارجية البريطاني يقول إن حالة رئيس الوزراء مستقرة وليس بحاجة للاستعانة بالتنفس الاصطناعي.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 23 و20 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 19 ووفاتين في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 225 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وزير الصحة السعودي: دراسات تتوقع أن تتراوح الإصابات بفيروس كورونا لدينا ما بين 10 آلاف إصابة و200 ألف.

وزارة الصحة البحرينية: 55 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 811.

حاكم ولاية نيويورك: 731 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة وفيات يومية بالولاية.

ترمب يقول إن منظمة الصحة العالمية ضللت بلاده فيما يتعلق بمنع السفر من وإلى الصين على إثر تفشي كورونا.

الرئيس الأمريكي يتهم منظمة الصحة العالمية بالعمل لصالح الصين ويقول إن واشنطن ستعيد النظر في التعاون معها.

منظمة العمل الدولية: أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى فقدان 12 مليون عامل لوظائفهم في أوربا.

منظمة العمل الدولية: أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى فقدان 5 ملايين عامل لوظائفهم في الدول العربية.

منظمة العمل الدولية: أزمة فيروس كورونا ستؤدي إلى إلغاء 195 مليون وظيفة في النصف الثاني من عام 2020.

منظمة العمل الدولية: أزمة فيروس كورونا سوف تسبب خسائر مدمرة في ساعات العمل والوظائف.

منظمة العمل الدولية: الاقتصادات المتقدمة وتلك النامية تواجه على حد سواء كارثة بسبب أزمة فيروس كورونا.

جامعة جونز هوبكنز: 30515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد.

جامعة جونز هوبكنز: 30515 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1340 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد.

الداخلية السعودية: تقديم ساعات حظر التجوال ببقية المناطق ليبدأ من 3 عصرا إلى 6 صباحا بدءا من غد الأربعاء.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2795.

وزارة الصحة البريطانية تسجل 854 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6227.

متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن جونسون يتلقى العناية دون استخدام جهاز التنفس الاصطناعي.

متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: في حال إصابة وزير الخارجية أيضا بكورونا فسيتولى وزير المالية مهام الحكومة.

متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يؤكد أن جونسون غير مصاب بالتهاب رئوي و أنه يتلقى الرعاية بالعناية المركزة.

عاجل | مايكل غوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني يعزل نفسه بعد الاشتباه بتعرض أحد أفراد أسرته للإصابة بكورونا.

وزير الصحة التونسي يحذر من كارثة قد تشهدها البلاد في حال استمر ما سماه الاستهتار بالحجر الصحي.

مراسل الجزيرة: وزارة الصحة في جيبوتي تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 121.

مصادر طبية للجزيرة: إصابة طبيب بمستشفى القصر العيني بالقاهرة بكورونا ووزارة الصحة تعزل 14 طبيبا مخالطين له.

إثيوبيا تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 52.

رئيس الوزراء الياباني: أطالب سكان المدن بعدم التوجه للمناطق الريفية حتى لا تنتقل العدوى إليها.

رئيس الوزراء الياباني: أزمة انتشار فيروس كورونا تمثل أكبر تحدٍ لليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

رئيس الوزراء الياباني: عدد الإصابات بكورونا في اليابان قد يصل إلى 80 ألفا خلال شهر إذا لم يلتزم الناس بحالة الطوارئ.

وزارة الصحة الإيرانية: شفاء 27039 من المصابين بفيروس كورونا بشكل كامل.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2089 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 62589.

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 133 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3872.

وزير الصحة الإيراني: تنفيذ حملة للكشف عن المصابين بالفيروس سيؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات وانخفاض الوفيات.

وزير الصحة الإيراني: لم نصل بعد إلى مرحلة السيطرة على فيروس كورونا ومن الممكن أن يستمر الوضع حتى نهاية مايو.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548.

منظمة الصحة العالمية توصي بعدم تخفيض إجراءات مكافحة فيروس كورونا لتفادي موجة جديدة من انتشاره.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 5478 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 140510.

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 743 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13798.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 743.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 162 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2035.

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 1380 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 22194.

مراسل الجزيرة: رئيس الوزراء الياباني يعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260.

باكستان تعلن تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3864.

وزارة الصحة المغربية: 21 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1141 والوفيات إلى 83.

وزير شؤون القدس للجزيرة: سلطات الاحتلال أجبرتني على ارتداء كمامة ملوثة وعليها دماء أثناء اعتقالي يوم الجمعة.

مراسل الجزيرة: تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا في روسيا وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 58.

روسيا تسجل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7497.

وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9006.

وزارة الصحة العمانية: السلطنة تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 371.

رويترز: دبي تمدد إغلاق جميع الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل الجاري ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

رويترز عن مصدرين مقربين من رئيس الوزراء البريطاني: لا تغير في الوضع الصحي لبوريس جونسون المصاب بكورونا.

وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 14.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى 424.

البرازيل تعلن تسجيل 67 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 553 وارتفاع عدد الإصابات إلى 12000.

باكستان تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 52 والإصابات إلى 3292.

جامعة جونز هوبكينز الأمريكية: تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

ترمب: تحدثت مع شركات عدة لإنتاج عقار للعلاج من فيروس كورونا وأعتقد أننا على الطريق الصحيح للوصول لذلك.

ترمب: سنمر بأسبوع شاق وقد يطول لكن الأمل قائم في التغلب على تفشي فيروس كورونا.

ترمب: نصنع الآلاف من أجهزة التنفس الاصطناعي وحولنا مستشفى البحرية قرب نيويورك لمعالجة مصابي كورونا.

ترمب: أجرينا اتصالات مع الفريق الطبي المعالج لرئيس الوزراء البريطاني ونبحث كل سبل تقديم العون له.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا يعلن عن إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 19.

جامعة جونز هوبكنز: 891 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 10524 شخصا.

جامعة جونز هوبكنز: 19000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى نحو 357 ألفا.

أ ف ب: الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي وفاة بسبب فيروس كورونا يوم الأحد منذ ظهور الفيروس قبل أشهر.

مراسل الجزيرة: مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات مغلقة عبر الفيديو الخميس بشأن آثار تفشي كورونا.