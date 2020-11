لتجنب ما حدث بإيطاليا.. نيويورك تبحث دفن ضحايا كورونا في الحدائق

قال مارك د.ليفين، رئيس لجنة الصحة بمجلس مدينة نيويورك، إن السلطات في ولاية نيويورك تدرس تحويل حدائق إلى مقابر حتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في الولاية.

وقال المسؤول الأمريكي في سلسلة تغريدات على تويتر "قريبًا سنبدأ الدمج المؤقت لحديقة نيويورك للدفن.. نعم هذا صحيح.. سيتم حفر خنادق تكفي 10 توابيت".

وأشار إلى أن ذلك سوف يتم "بطريقة كريمة ومنظمة ومؤقتة.. ولكن سيكون هذا صعبًا على سكان نيويورك أن يتقبلوه".

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تجنب ما حدث في إيطاليا… حين قام الجيش بجمع الجثث من الكنائس وحتى من الشوارع".

وكان الجيش الإيطالي قد تدخل لجمع جثث من قتلوا من مضاعفات وباء كورونا في البلاد من الشوارع والكنائس أمام امتلاء المقابر الموجودة، بعد الزيادة الكبيرة في الوفيات.

