لتجنب ما حدث بإيطاليا.. نيويورك تبحث دفن ضحايا كورونا في الحدائق

قال مارك د.ليفين، رئيس لجنة الصحة بمجلس مدينة نيويورك، إن السلطات في ولاية نيويورك تدرس تحويل حدائق إلى مقابر حتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في الولاية.

وقال المسؤول الأمريكي في سلسلة تغريدات على تويتر "قريبًا سنبدأ الدمج المؤقت لحديقة نيويورك للدفن.. نعم هذا صحيح.. سيتم حفر خنادق تكفي 10 توابيت".

وأشار إلى أن ذلك سوف يتم "بطريقة كريمة ومنظمة ومؤقتة.. ولكن سيكون هذا صعبًا على سكان نيويورك أن يتقبلوه".

وأضاف أن "الهدف من ذلك هو تجنب ما حدث في إيطاليا… حين قام الجيش بجمع الجثث من الكنائس وحتى من الشوارع".

وكان الجيش الإيطالي قد تدخل لجمع جثث من قتلوا من مضاعفات وباء كورونا في البلاد من الشوارع والكنائس أمام امتلاء المقابر الموجودة، بعد الزيادة الكبيرة في الوفيات.

The goal is to avoid scenes like those in Italy, where the military was forced to collect bodies from churches and even off the streets. OCME is going to need much more staff to achieve that goal. 10/ — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020

https://twitter.com/MarkLevineNYC/status/1247156159896748032?ref_src=twsrc%5Etfw

مأساة نيويورك

وسجلت نيويورك وفاة 4758 شخصًا بالفيروس حتى صباح الإثنين، في حين سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلات عالمية بالإصابة بالفيروس، بلغ نحو 368 ألف مصاب، توفي منهم نحو 11 ألف شخص.

ووثق شاب أردني أجواء الموت في مدينة نيويورك الأمريكية وانتشار عشرات الجثث بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وأظهرت الصور التي التقطها الشاب بكر منصور عشرات الجثث في مركز لخدمات دفن المسلمين في نيويورك، واشتكى أصحاب مراكز الدفن من نقص حاد في صناديق الدفن لكثرة الوفيات.

وقال مدير أحد مراكز دفن المسلمين إن 55 حالة وفاة وصلت في يوم واحد بينها شباب في الثلاثينيات من العمر.

"أسبوع ذروة الوفيات"

حذر مسؤولون أمريكيون من "أسبوع ذروة الوفيات" بعد أن وصل معدل زيادة حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى مستوياته في إيطاليا وإسبانيا وهما الدولتان الأكبر في أعداد الوفيات على مستوى العالم حتى الآن.

وقال الأميرال بريت جيروير، الطبيب وعضو قوة مهام مكافحة كورونا بالبيت الأبيض، لبرنامج على شبكة إيه.بي.سي التلفزيونية "سيكون أسبوع ذروة دخول المستشفيات وذروة دخول وحدات العناية المركزة وللأسف ذروة الوفيات".

وخص جيروير بالتحذير نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت وديترويت وأكد رسالة الجراح الأمريكي جيرومي آدمز الذي حذر يوم الأحد قائلا "ستكون هذه لحظة بيرل هاربور أو لحظة 11 سبتمبر أيلول بالنسبة إلينا".

(رويترز)

نقص المعدات

وتشكو المستشفيات من نقص حاد في الأسرّة وأجهزة التنفس الاصطناعي وأدوات الحماية في حين يموت المرضى المعزولين بعيدًا عن أسرهم وحيدين.

وفي أول مراجعة تجريها الحكومة الأمريكية لقدرة المستشفيات على التعامل مع تفشي الفيروس، أكد محققون إن المنشآت العلاجية على مستوى البلاد تواجه "تحديات كبيرة" منها نقص المعدات والعاملين.

وفيما يتعلق بالفحوص وعلاج المرضى، ليس لدى المستشفيات قدرات كافية للتعامل مع ارتفاع الأعداد مما يؤثر نفسيا في الأطباء والعاملين بالتمريض وفقا لما ذكره محقق بوزارة الصحة.

وقال محققو الوزارة "المستشفيات أبلغت عن نقص كبير في معدات الحماية الشخصية مما يعرض العاملين والمرضى للخطر، والمستشفيات تبلغ باستمرار عن انتظار يصل إلى سبعة أيام أو أكثر لظهور نتائج التحليلات".

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي تراوحت تعليقاته السابقة بين التحذير الشديد والتفاؤل الذي يتعارض مع آراء طاقمه الطبي، على تويتر "أمريكا قوية… ضوء في نهاية النفق".