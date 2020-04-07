البث الحي
سياسة

كورونا.. مصريون عالقون بالبحرين يناشدون القاهرة السماح لهم بالعودة (فيديو)

7/4/2020

ناشد عشرات المصريين العالقين في البحرين السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا.

ونشر عدد من المصريين العالقين في البحرين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيه إن ما لديهم من أموال قاربت على الانتهاء إذ إنهم بلا عمل منذ فترة.

وأضاف المصريون أصحاب المقطع أنهم تواصلوا مع السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة عدة مرات، وقدموا عدة مقترحات تسمح لهم بالعودة إلى مصر، لكن قرار إيقاف الرحلات بين البلدين بسبب المخاوف من انتشار كورونا عطل سفرهم إلى مصر.

وأغلقت أغلب دول العالم حدودها وعلقت رحلات الطيران في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ونظمت بعض الدول رحلات طيران خاصة لإعادة المواطنين الذين علقوا في دول أخرى.

اقرأ أيضًا: عالقون بين البلاد بسبب كورونا.. هل تلفظ مصر أبناءها؟ (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)