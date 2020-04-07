كورونا.. مصريون عالقون بالبحرين يناشدون القاهرة السماح لهم بالعودة (فيديو)

ناشد عشرات المصريين العالقين في البحرين السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا.

ونشر عدد من المصريين العالقين في البحرين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيه إن ما لديهم من أموال قاربت على الانتهاء إذ إنهم بلا عمل منذ فترة.

وأضاف المصريون أصحاب المقطع أنهم تواصلوا مع السفارة المصرية في العاصمة البحرينية المنامة عدة مرات، وقدموا عدة مقترحات تسمح لهم بالعودة إلى مصر، لكن قرار إيقاف الرحلات بين البلدين بسبب المخاوف من انتشار كورونا عطل سفرهم إلى مصر.

وأغلقت أغلب دول العالم حدودها وعلقت رحلات الطيران في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ونظمت بعض الدول رحلات طيران خاصة لإعادة المواطنين الذين علقوا في دول أخرى.

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