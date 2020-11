كورونا.. قلق وتضامن مع جونسون بعد دخوله العناية المركزة

أثار إدخال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة قلقًا شديدًا في المملكة المتحدة والخارج، ويثبت خطورة فيروس كورونا حتى على من هم في صحة جيدة، بغض النظر عن موقعهم.

وأعلن المتحدث باسم جونسون أمس الإثنين "خلال فترة بعد الظهر، تدهورت حالة رئيس الوزراء الصحية، وبتوصية من فريقه الطبي، نقل إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى".

وشخصت إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد في 27 مارس/آذار، لكن رئيس الوزراء المحافظ رفض التوقف عن العمل من جناح إقامته في داونينغ ستريت.

ونقل جونسون يوم الأحد إلى المستشفى "للخضوع لفحوص في "إجراء احترازي" بحسب ما أكدت الحكومة، لكن صحته تدهورت في اليوم التالي.

واعتبر ديريك هيل الأستاذ في التصوير الطبي في جامعة (يونيفرسيتي كوليدج) في لندن "نظراً إلى ما حدث لا شك أن بوريس جونسون مريض بشدة"، بحسب ما نقل عنه مركز "ساينس ميديا".

وقال قصر باكينغهام أن الملكة إليزابيث الثانية تُبلغ بتطورات صحة رئيس الوزراء، في حين أكد متحدث باسم جونسون أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء.

وستكون مهمة راب الأولى ترؤس اجتماع الطوارئ الدوري صباح الثلاثاء الذي يضم وزراء والمسؤول الطبي الأعلى في الدولة والمستشار العلمي.

منذ بداية الأزمة، حاول جونسون التغطية على "مماطلته" في معالجتها عبر التعبير عن عدم خشيته أن يكون في الخطوط الأمامية، وروى إثر زيارته لأحد المستشفيات في 3 مارس/آذار"لقد صافحت الجميع"، حتى المرضى.

لكن تأخر ظهور الأعراض يشير إلى أن جونسون لم يلتقط العدوى من تلك الزيارة، وعلقت صحيفة (ذي إندبندنت) إثر تبين إصابة رئيس الوزراء "بوريس جونسون تجاهل التوصيات على حساب صحته".

ولم يفاجئ إصراره على مواصلة ممارسة مهامه البريطانيين، لا مؤيديه الذين يشيدون بتفانيه، ولا خصومه المنتقدين لطموحه الشديد، في حين، لم يكن إعلان الإثنين "منتظرًا، بحسب صحيفة "ذي تلغراف".

وتصدرت الصفحات الأولى لغالبية الصحف البريطانية، عبارة واحدة"عناية مركزة.. في وقت ذهبت صحيفتا- ديلي ميرور وديلي ستار- أبعد من ذلك بالحديث عن "الصراع لإنقاذ حياة" جونسون.

وأشار مصدر حكومي إلى أن رئيس الوزراء لا يزال "يتمتع بوعيه" وتقرر نقله قرابة الساعة 19,00 لوحدة العناية المركزة "كإجراء احترازي في حال احتاج إلى جهاز تنفس".

وأكد البروفسور ديريك هيل أن لديه معلومات تؤكد أن جونسون "يتلقى مساعدة على التنفس عبر جهاز ضغط إيجابي متواصل، يستخدم عمومًا في علاج من يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم".

وإلى جانب وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي شفي من المرض، يعتبر جونسون واحدا من أكثر من 50 ألف مصاب في المملكة المتحدة حتى الآن. وتوفي من هؤلاء 5400 شخص.

واعتبرت أستاذة الطب في جامعة أدنبره ليندا بولد، أن التطور الأخير "يظهر إلى أي مدى لا يفرق الفيروس بين الناس.. لا يهم من تكون.. يمكن لأكثر الناس حظوة في مجتمعنا أن يصابوا ويمرضوا بشدة".

وتلقى جونسون رسائل دعم من العالم أجمع، أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قال "كل الأمريكيين يصلون من أجل شفائه".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فتمنى له "أن يتجاوز هذه المحنة سريعًا".

كما تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي تحت وسم " #ClapForBoris دعوات للتضامن مع رئيس الوزراء البريطاني.

DO wish him (and everyone in his situation) a full and swift recovery but FFS not this #ClapForBoris Dear Leader nonsense.

— Hicham Yezza (@HichamYezza) April 7, 2020