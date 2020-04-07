كورونا.. الصين بلا وفيات لأول مرة ومجلس الأمن يبحث التصدي للجائحة

سجلت الصين اليوم الثلاثاء حصيلة يومية خالية من أي وفاة ناجمة عن فيروس كورونا، في سابقة في هذا البلد منذ بدأ في كانون الثاني/يناير الإعلان عن عدد الضحايا اليومي للوباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في سائر أنحاء البلاد بلغ 32 إصابة جميعها وافدة من الخارج.

ومنذ مارس/آذار بدأ عدد المصابين الجدد بالفيروس يتضاءل في الصين، لكن البلاد تواجه موجة عدوى أخرى مصدرها الإصابات الوافدة من الخارج التي بلغ عددها حتى اليوم حوالى ألف إصابة.

الصين التي أبلغت عن ظهور فيروس كورونا المستجد فيها للمرة الأولى في نهاية ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان- وسط البلاد، أعلنت في 11 يناير/كانون الثاني تسجيل أول وفاة ناجمة عن الفيروس.

ومنذ ذلك الوقت بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس 3331 وفاة، وبلغت الحصيلة اليومية للوفيات ذروتها في فبراير/شباط حين سجلت البلاد رسميًا أكثر من 100 وفاة يوميًا.

سيدة في إحدى ساحات مدينة ووهان حيث بدأ تفشي الوباء- 6 أبريل

أول اجتماع لمجلس الأمن

في ذات الشأن يعقد مجلس الأمن، الخميس أول اجتماع له حول فيروس كورونا المستجدّ، الوباء الذي أثار على مدى الأسابيع الفائتة انقسامات شديدة في صفوف الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.

كان تسعة من الأعضاء العشرة في المجلس طلبوا الأسبوع الماضي- بعدما سئموا من النزاعات الدائرة بين الأعضاء الدائمي العضوية- عقد اجتماع حول الوباء تتخلّله إحاطة من الأمين العام للأمم المتّحدة.

وقال دبلوماسي، إن المجلس سيلتئم الخميس "في اجتماع مغلق سيعقد عبر الفيديو اعتباراً من الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش" وقال دبلوماسي إن الاجتماع سيُعقد الخميس.

وبحسب مصادر دبلوماسية لفرانس برس فإنّ الغموض ما زال يكتنف ما ستؤول إليه هذه الجلسة وإن كانت ستكرّس الانقسامات التي تباعد بين أعضاء المجلس بشأن الوباء.

ويكمن أحد أسباب الخلاف في إصرار واشنطن على تضمين أيّ بيان أو قرار يصدر عن مجلس الأمن فقرة تشير إلى الأصل الصيني للوباء وهو ما ترفضه بكين بشدّة.

دعت إلى هذا الاجتماع تسع من الدول التي لا تتمتّع بحق النقض في مجلس الأمن وهي ألمانيا وبلجيكا وإستونيا وتونس وأندونيسيا وفيتنام والنيجر وجمهورية الدومينيكان ودولة "سانت فينسنت والغرينادين.

أما الدولة العاشرة وهي جنوب أفريقيا فاعتبرت أنّ الوباء يمثّل أزمة صحية واقتصادية في حين أنّ مهمّة مجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن وبالتالي فإنّ التطرّق لهذا الوباء ليس من شأن المجلس.

إحدى محطات المترو في العاصمة الصينية بكين-7 أبريل

1150 وفاة في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، توفّي 1150 شخصًا من بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين يعقد مجلس الأمن اجتماعًا مغلقًا حول الموضوع.

ويرتفع بذلك العدد إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 10 آلاف وفاة، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وقالت الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 إنّ العدد الإجمالي للمصابين بالوباء الذين توفوا في الولايات المتحدة بلغ 10 آلاف و783 شخصًا.

وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد تخطى 366 ألف إصابة، بعدما تأكدت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة حوالى 30 ألف شخص إضافي بالفيروس.

الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء كما أنها تسجل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف ما يعني أنها قد تلحق قريبًا بركب كل من إيطاليا وإسبانيا.

وتعد نيويورك بؤرة تفشي الوباء في الولايات المتحدة، إذ سجلت الولاية أكثر من 4750 من أصل 130 ألف إصابة، أكثر من نصفها في مدينة نيويورك.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيد الجميع بالقيود المفروضة حاليًا.

وعالميًا، تفشى الوباء ليحصد حتى اليوم أرواح أكثر من 74 ألف شخص، غالبيتهم في أوربا والولايات المتحدة.

نقل مريضة بفيروس كورونا لأحد المستشفيات-نيويورك 6 أبريل