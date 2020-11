كورونا.. آلاف الباكستانيين بالإمارات يتظاهرون مطالبين بالعودة لبلدهم (فيديو)

رصد ناشطون على منصات التواصل ومواقع إخبارية، تجمع المئات من الباكستانيين أمام قنصلية بلدهم في دبي، مطالبين بعودتهم في ظل تفشي وباء كورونا، رغم إجراءات حظر التجوال هناك.

وذكرت "رويترز" أن أكثر من عشرين ألفا من الباكستانيين في الإمارات يسعون لمغادرة البلاد والعودة لبلدهم في ظل تشديد الإمارات للقيود والإجراءات في ظل تفشي كورونا.

فمع انتشار الفيروس، شددت الإمارات القيود تدريجيا لتشمل فرض حظر تجوال وتعليق رحلات الطيران للركاب واتخاذ إجراءات عزل عام في دبي.

كما أُغلق حي كثيف السكان في دبي يقطنه عمال آسيويون منذ 31 مارس آذار وأجريت تحاليل الفيروس من خلال المرور على منازل السكان في أجزاء من الإمارة.

وسجلت الإمارات أمس الاثنين 277 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، وحالة وفاة جديدة واحدة، وإجمالا سجلت الإمارات 2076 حالة إصابة و11 حالة وفاة.

وقال متحدث باسم القنصلية الباكستانية لوكالة رويترز الاثنين إن أكثر من 20 ألف باكستاني سجلوا رغبتهم في العودة لديارهم لدى القنصلية.

وكانت القنصلية قد بدأت حملة في الثالث من إبريل/نيسان الجاري لتسجيل الباكستانيين الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم بعد إعلان الخطوط الجوية الإماراتية وطيران الاتحاد تسيير بعض الرحلات لوجهات محددة لإجلاء من يرغبون العودة لبلادهم.

ورغم أن الشركتين لم تذكرا دولة باكستان في قائمة الدول التي ستتجه إليها الرحلات، فإن القنصلية الباكستانية شرعت بالفعل في تسجيل أسماء الباكستانيين في دولة الإمارات استعدادا منها بالمعلومات إذا تقرر فتح الطيران إلى هناك.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تجمع مئات العالقين الذين تقطعت بهم السبل خارج مبنى القنصلية في منطقة بر دبي الأحد مطالبين القنصلية بإجلائهم إلى بلدهم على متن رحلات طيران.

تمضنت غالبية من تجمعوا خارج القنصلية من جاءوا إلى دولة الإمارات بتأشيرات سياحية أو للزيارة لكنهم منعوا من العودة بعد تعليق كل من الإمارات وباكستان جميع الرحلات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تشفي فيروس كورونا.

وعبر القنصل العام لدولة باكستان في دبي، أحمد أمجد علي ، عن "دهشته الشديدة" لرؤية تكدس مئات الناس خارج القنصلية رغم حظر التجوال، مضيفًا أنه ربما فهم البعض الأمر على نحو خاطئ من قبل بعض وسائل الإعلام والتواصل، بأن القنصلية ترتب رحلات إجلاء للباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل.

واستدرك "نحن نسجل أسماء الناس فقط لضمان الأولوية للمستحقين العودة و من تقطعت بهم السبل هنا"، موضحًا أن القنصلية ستقدم لشركات الطيران ( طيران الإمارات أو الخطوط الجوية الباكستانية)، الأسماء المسجلة لديها لذوي الأولوية للسفر.

وقال القنصل أيضًا إنه من بين 20 ألف شخص سجلوا أسماءهم في أربعة أيام، حوالي 10 آلاف منهم فقط قدموا إلى الإمارات بتأشيرات زيارة، أو فقدوا وظائفهم أو مُنحوا إجازات بدون راتب.

أما البقية فهم أناس يريدون العودة لبلدهم سواء مع عائلاتهم أو بدونها لقضاء الإجازة بسبب الظروف الراهنة والتدابير التي تتخذها دولة الإمارات بشأن وباء كورونا. كما أن هناك عددا من الناس جاءوا بغرض العلاج ويريدون العودة.

وصرح مسؤول كبير بوزارة الداخلية الباكستانية أن الباكستانيين الذين تقطعت بهم السبل بدولة الإمارات ينبغي عليهم أن يتحلوا بالصبر لأنه لم يصدر إلى الآن أي قرار بشأن السماح لشركات الطيران بتسيير رحلات إلى باكستان.

ودعا عليّ القنصل الباكستاني العام بإمارة دبي الباكستانيين إلى اتباع التعليمات التي تصدرها السلطات الإماراتية، وتصديق الأنباء التي ترد من القنوات الموثوق بها فقط.

وقال القنصل "نحن نقوم بتوفير الطعام لمن تقطعت بهم السبل هنا، ومن يأتينا لطلب الطعام نظرا إلى الموقف الراهن في البلاد"، وأضاف أن القنصلية قامت بتوزيع حصص تموينية على أكثر من 3500 شخص مستحق في دبي والإمارات الشمالية.

