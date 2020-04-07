البث الحي
سياسة

قطر ترسل مساعدات طبية إلى إيطاليا تتضمن مستشفيين ميدانيين

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
7/4/2020

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات طبية، إلى الجمهورية الإيطالية، دعما لجهود إيطاليا في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

وتشمل المساعدات إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتين بمستشفيين ميدانيين من المقرر وصواهما، غدا الأربعاء.

كما تشمل المساعدات إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين بعد يوم غد الخميس في جزء آخر من المساعدات الطبية القطرية.

وتبلغ مساحة المستشفى الميداني الأول حوالي 5200 متر مربع، والمستشفى الثاني 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

بدوره أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الشكر لدولة قطر لتبرعها بمستشفيين ميدانيين، دعما لبلاده لمواجهة حالة طوارئ تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك استجابت دولة قطر لنداء وزارة الخارجية وستتبرع لإيطاليا بمستشفيين ميدانيين واختتم بالقول: "شكرا لقطر".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)