قطر ترسل مساعدات طبية إلى إيطاليا تتضمن مستشفيين ميدانيين

وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات طبية، إلى الجمهورية الإيطالية، دعما لجهود إيطاليا في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

وتشمل المساعدات إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية محملتين بمستشفيين ميدانيين من المقرر وصواهما، غدا الأربعاء.

كما تشمل المساعدات إرسال طائرتين عسكريتين إضافيتين بعد يوم غد الخميس في جزء آخر من المساعدات الطبية القطرية.

وتبلغ مساحة المستشفى الميداني الأول حوالي 5200 متر مربع، والمستشفى الثاني 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة وذلك لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

بدوره أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو عن الشكر لدولة قطر لتبرعها بمستشفيين ميدانيين، دعما لبلاده لمواجهة حالة طوارئ تفشي وباء فيروس كورونا.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك استجابت دولة قطر لنداء وزارة الخارجية وستتبرع لإيطاليا بمستشفيين ميدانيين واختتم بالقول: "شكرا لقطر".