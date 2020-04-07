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سياسة

فرنسا رابع دولة تتجاوز حد العشرة آلاف وفاة جراء كورونا

مريض مصاب بفيروس كورونا في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس
مريض مصاب بفيروس كورونا في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس
7/4/2020

سجلت فرنسا رسميا أكثر من عشرة آلاف حالة وفاة من حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء لتصبح رابع دولة تتجاوز هذا الحد بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

كما سجلت فرنسا ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي في حالات الوفاة بلغ 1417 حالة وفاة اليوم الثلاثاء بواقع 597 وفاة في المستشفيات و820 وفاة في دور رعاية المسنين.

وقال جيروم سالومون مدير هيئة الصحة العامة في مؤتمر صحفي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

واستمر عدد المصابين في العناية المركزة في التراجع مسجلا 59 شخصا (مقابل 94 يوم الإثنين و140 الأحد).

ويستعين الطاقم الطبي بهذا المؤشر لعدد الأشخاص الذين ينقلون أو يخرجون من قسم العناية المركزة لقياس الضغط على النظام الصحي.

وحذر سالومون "لكننا لم نبلغ بعد الذروة بما أنه كل مساء يزداد عدد المرضى في المستشفيات وأولئك الذين ينقلون إلى العناية المركزة. لقد بلغنا مستوى لم نسبق أن وصلنا إليه قبلا في فرنسا ما زلنا في المرحلة التصاعدية حتى وإن تباطأت". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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