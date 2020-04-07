عالقون بين البلاد بسبب كورونا.. هل تلفظ مصر أبناءها؟ (فيديو)

انتشرت استغاثات المصريين العالقين بدول عدة مطالبين السلطات المصرية بإجلائهم بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل الظروف الراهنة لأزمة وباء كورونا، إلا أن السلطات المصرية لم تستجب إلى الآن.

ففي قطر نشر عدد من المصريين مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه عشرات من العاملين في شركات قطرية يناشدون السلطات المصرية توفير وسيلة لرجوعهم إلى مصر بعد إنهاء عقودهم بالدوحة واتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة إلى بلادهم.

وقال مصدر مسؤول في الخارجية القطرية ردًا على استفسار للجزيرة عن أوضاع عمال مصريين تقطعت بهم السبل في قطر إن السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل هؤلاء العمال.

وأضاف أن السلطات القطرية استأجرت الطائرة يوم الجمعة الماضي. إلا أن السلطات المصرية امتنعت عن استقبالها قبل أن تقلع بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة إنّها طلبت، الأحد، من السلطات القطرية التواصل مع السلطات المصرية، بهدف حلّ مشكلة 400 من الرعايا المصريين الذين تقطعت بهم السبل في قطر والراغبين في العودة إلى مصر.

وأوضح المصدر القطري أن "جميع الأشقاء (المصريين) المعنيين يقيمون في سكنهم الآن دون تكبد أي تكاليف، وهم في ضيافة دولة قطر حتى تتيسر عودتهم إلى وطنهم.

كما تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمصريين تقطعت بهم السبل في صحراء ضبا السعودية.

وعددهم نحو مائة وثلاثين شخصًا، وقد ناشدوا السلطات المصرية إعادتهم إلى بلدهم ، مؤكدين أنهم تقطعت بهم السبل وقد ونفدت أموالهم، مستنكرين رفض القاهرة استقبالهم رغم توفر ثلاث عبارات في ميناء ضبا، وحجزهم تذاكر لهذا الغرض

كما ناشد أيضًا عدد من المصريين تقطعت بهم السبل في دولة البحرين، وقالوا إنهم أكثر من 300 مصري، ووجهوا نداءا إلى لحكومة المصرية بإرسال طائرة لإجلائهم في أقرب وقت حيث لم تتبق معهم أي أموال ويريدون العودة لبلدهم.

وفي المجر أيضا ناشد طلاب مصريون عالقون هناك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجلائهم من هناك، وذكروه بمقولته الشهيرة "مسافة السكة".

وكانت طالبات مصريات يدرسن في نيويورك الأمريكية، قد نشرن مقطع فيديو وهن يبكين ويستغثن من أجل العودة لمصر، ويشتكين شروط القنصلية المصرية بشأن العودة حيث استثنتهن لحصولهن على إقامات.

واشتكت الفتيات من الشروط التي أرسلتها وزارة الهجرة للقنصلية المصرية بشأن عودة من تقطعت بهم السبل، والتي تشترط بأن يكون وجود المواطن في الولايات المتحدة بصفة مؤقتة بغرض السياحة أو زيارة قصيرة أو علاج، وهي شروط لا تنطبق عليهن لحصولهن على إقامات، ووصفن تلك الشروط بغير العادلة.

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