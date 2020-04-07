طالبان توقف مشاركتها في محادثات تبادل السجناء مع الحكومة الأفغانية

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستوقف مشاركتها في محادثات "عقيمة" مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بندًا أساسيًا في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وفي تغريدة كتبت بلغة البشتون منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت أفغانستان، ألقى المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين باللوم على إدارة الرئيس أشرف غني في تأخير عملية إطلاق سراح السجناء "تحت ذريعة أو أخرى".

وقال شاهين في تغريدة ثانية باللغة الإنجليزية "لذلك، لن يشارك فريقنا الفني في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتباراً من الغد".

ويجري الطرفان محادثات في كابول منذ الأسبوع الماضي سعياً لوضع اللمسات النهائية على تبادل السجناء الذي كان يفترض أن يتم في 10 آذار/مارس.

400 سجين غير قيادي

وأشار متين بيك أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن طالبان تطالب بإطلاق سراح 15 "قيادياً كبيراً"، مضيفاً لصحافيين الاثنين "لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا".

وتابع "لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها".

وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عما يصل إلى 400 سجين، غير قيادي، من طالبان، باعتبار ذلك بادرة حسن نية مقابل خفض "كبير" للعنف، لكن طالبان رفضت العرض.

ووقعت واشنطن اتفاقاً مع طالبان أواخر فبراير/ شباط، في الدوحة برعاية قطرية، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من طالبان، وأن تفرج طالبان بدورها عن ألف سجين من سجناء الحكومة.

واعتبر مراقبون أن عدم التوازن بعدد السجناء المفترض الإفراج عنهم من الطرفين يصب في صالح طالبان.

وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية من أفغانستان بحلول يوليو/ تموز العام المقبل، شرط أن تبدأ طالبان محادثات مع كابول وأن تعطي ضمانات أخرى.

وأصدرت طالبان الأحد بياناً اتهمت فيه الحكومة الأفغانية بخرق "اتفاق السلام" بين طالبان والولايات المتحدة.