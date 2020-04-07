شخص غامض نادى عليه السيسي باسم "بهاء" يثير جدلا في مصر.. فمن هو؟ (فيديو)

سادت حالة من الجدل وعدم الفهم في مصر، الثلاثاء، بعد تصريحات غامضة للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود احتياطي للمستلزمات الطبية في مصر غير الموجودة لدى وزارة الصحة والقوات المسلحة.

وجاءت تصريحات السيسي خلال كلمة بثها التلفزيون المصري أثناء تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال السيسي: "أنا بقول لكم متقلقوش عندنا احتياطي كفاية مش قصدي احتياطي وزارة الصحة أو الدولة أو حتى احتياطي الجيش لا أبدا"، ثم نادى على شخص يجلس خلفه يدعى بهاء لم يكشف عن هويته وقال له "يا بهاء مفيش أي حاجه تتصرف من الاحتياطي اللي عندك من غير ما ترجعلي".

وثارت حالة مع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل من هو "بهاء" وما هي وظيفته التي تخول له السيطرة على مخزون غير معروف من المستلزمات الطبية خلال هذه الأزمة.

السيسي وهو بيتكلم النهاردة قال

متقلقوش عندنا احتياطي كفاية مش قصدي احتياطي وزارة الصحة او الدولة او حتى احتياطي الجيش لا ابدا"

نادى على شخص اسمه بهاء قاله " يا بهاء مفيش اي حاجه تتصرف من الاحتياطي اللي عندك من غير ما ترجعلي "

متفهمونا ياخواننا مين بهاء ؟

ومنين الاحتياطي ده ؟ — 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@aldahashna) April 7, 2020

من هو بهاء؟

هو اللواء بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وتتولى هذه الهيئة دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء، والتعاقد مع جميع الشركات والجهات والمؤسسات الطبية الخاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، لشراء المستلزمات الطبية.

للواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى (مواقع التواصل)

وفي أغسطس/آب الماضي صدق السيسي على القانون رقم 151 لسنة 2019، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

ومن اختصاصات الهيئة أيضا حسب القانون، هو وضع وإقرار الخطط المتعلقة بالشراء الموحد مراجعة وتقييم احتياجات الجهات الحكومية من المستحضرات والمستلزمات الطبية، والموافقة على تدبيرها بناءا على الاحتياجات، ومراجعتها ومتابعه صحتها وتحديثها وإنشاء قاعدة بيانات لها.

#السيسي بيحوش فلوسه مع واحد اسمه بهاء و محدش يسألني مين بهاء pic.twitter.com/G6rqeNjnBq — Amani (@Amani207) April 7, 2020

أيضا تتولى الهيئة وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، والتدخل لمواجهة أحوال نقص المستحضرات أو المستلزمات الطبية في منطقة معينة بتوفيرها من مخازن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام.

أيضا الموافقة على تدبير المستحضرات والمستلزمات الطبية للغير داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتعاقد عليها، وقبول المستحضرات والمستلزمات الطبية الواردة من الخارج في شكل منح أو تبرعات.

#السيسي بيقول إنه يمتلك احتياطي آخر على جنب كده احتياطي تاني غير بتاع وزارة الصحة وغير احتياطي الجيش احتياطي ميعرفش عنه حاجه غير واحد اسمه بهاء طيب يا جماعة حد يفهمنا مين بهاء ده ؟

ايه الاحتياطي ده ؟

بتاع ايه ؟

بتاع مين ؟

السيسي جابه منين ؟

مين بهاء كمان مرة ؟ pic.twitter.com/7zI6md6LzW — Osama Gaweesh (@osgaweesh) April 7, 2020

"إلزام"

وقبل أسبوع أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قراراً بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى ،نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر.

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد.

كما نص على وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.

وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق على توريد الكميات اللازمة من المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات القطاع الطبي في مصر من خلال تحديد جهة واحدة لاستلام كافة الكميات المنتجة من المصانع وهى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي والتي ستتولى بدورها التوريد لكافة المستشفيات الحكومية والجامعية.

"الأشرار"

وفي السياق أشاد السيسي خلال كلمته بجهود الأطقم الطبية التي تواصل جهودها لمكافحة فيروس كورونا. وقال إن "الأمور تحت السيطرة، وأثق في قدرة المصريين على تخطي أزمة فيروس كورونا".

وأضاف أن "التشكيك في جهود الدولة وبياناتها عن أزمة كورونا تأتي من جانب الأشرار الذين لن تنتهي مواجهتنا معهم".

جانب من تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. pic.twitter.com/Bmis7YTTx4 — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 7, 2020

وقال السيسي "نستهدف أن تخرج مصر بأقل الاضرار من الازمة الحالية"".

وأكد أن تأجيل افتتاح المشروعات القومية الكبري إلى العام القادم جاء بسبب اعتذار شركات أجنبية مشاركة في هذه المشروعات ولكن المشروعات التي تنفذها شركات الدولة مستمرة .

وأضاف :"يجب أن نتحلى بالوعي اللازم أمام محاولات التشكيك في قدرتنا على مواجهة التحديات" ، داعيا هيئة الامداد والتموين لمضاعفة حجم الاحتياطي الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة.