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سياسة

بعد تهديد ترمب.. الهند تعلن تزويد الدول المتضررة بعلاجات كورونا

رفعت الهند مساء أمس الاثنين القيود المفروضة على تصدير 14 عقارا
رفعت الهند مساء أمس الاثنين القيود المفروضة على تصدير 14 عقارا
7/4/2020

أعلنت الهند أنها ستقوم بتزويد "الدول الأكثر تضررا" بفيروس كورونا بالعقاقير الرئيسية التي يتم اختبارها كعلاج محتمل للفيروس.

جاء ذلك بعد ساعات من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى "الانتقام" في حال لم تقم نيودلهي برفع الحظر الذي تفرضه على تلك العقاقير.

وكانت الهند فرضت يوم السبت الماضي حظرا على تصدير عقار "هيدروكسي كلوروكين" غير المكلف الذي يستخدم لعلاج الملاريا، والذي وصفه ترامب بأنه يحتمل أن يغير قواعد اللعبة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال انوراج سريفاستافا المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه بسبب ضخامة حجم الوباء، فإن الهند تؤكد دائما على أن المجتمع الدولي "يجب أن يظهر تضامنا وتعاونا قويين".

وقال: "نظرا للجوانب الإنسانية المتعلقة بالوباء، فقد تقرر أن تقوم الهند بترخيص (تصدير) الباراسيتامول والهيدروكسي كلوروكين، بكميات مناسبة لجميع الدول المجاورة لنا التي تعتمد على قدراتنا".

وأضاف في الوقت نفسه، أنه من المقرر أن يتم السماح بتصدير عقاري الهيدروكسي كلوروكين والباراسيتامول بناء على توافر المخزون بعد تلبية المتطلبات المحلية والالتزامات القائمة.

وقد رفعت الهند مساء أمس الاثنين القيود المفروضة على تصدير 14 عقارا، من بينها فيتامينات ومضادات حيوية، كانت قد أثارت مخاوف من حدوث نقص عالمي.

وأضاف: "سنقوم أيضا بتزويد بعض الدول التي تضررت بشدة من الوباء، بتلك العقاقير الاساسية".

وكان ترمب اتصل برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مطلع الأسبوع، حيث طلب منه إمدادات من عقار هيدروكسي كلوروكين، ثم بدأت السلطات الهندية بعد ذلك في مراجعة قرار تعليق تصديره.

وأصدر ترمب تحذيرا مستترا في مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض أمس الاثنين، في حال لم توافق الهند على تصدير عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعتقد كثيرون أنه فعال في علاج فيروس كورونا.

المصدر : الألمانية
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