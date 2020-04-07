بسبب كورونا.. شركة تجري امتحان توظيف في ملعب كرة قدم

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي ما قامت به إحدى شركات العقارات في كوريا الجنوبية بعقد اختبارات التوظيف في أحد ملاعب الكرة وذلك لتفادي إنتشار وباء فيروس كورونا.

وقامت شركة (أيربان) للخدمات العقارية بعقد إختبارات توظيف في ملعب "واس" للألعاب الرياضية وقد جلس المتقدمون للوظائف بشكل منتظم وعلى بعد 5.5 متر بينهم تطبيقاً لمبدأ التباعد الإجتماعي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض يوم الإثنين، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير شباط.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.

Test-taking during a pandemic…cheating must be a bitch (Ansan, South Korea) pic.twitter.com/CSyVP50zsR — Yung In Chae🎗채영인 (@yunginchae) April 4, 2020

Trying to get hired in the time of coronavirus: Job seekers take a written exam at a stadium in Ansan, South Korea while practicing physical distancing pic.twitter.com/fqCBkS6rvv — Joseph Kim (@josungkim) April 4, 2020

التباعد الاجتماعي

ومددت كوريا الجنوبية يوم السبت حملة التباعد الاجتماعي المكثفة -التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين- أسبوعين في محاولة للحد من معدل الإصابة بفيروس كورونا.

ونجحت كوريا الجنوبية، بالفعل في السيطرة على أكبر تفش لكورونا في آسيا خارج الصين عند نحو 100 إصابة أو أقل يوميًا، لكن حالات أقل في الكنائس والمستشفيات ودور المسنين استمرت في الظهور.

وبحثت الحكومة إن كان من الضروري تمديد سياسة التباعد الاجتماعي المكثفة التي استمرت 15 يوما، وهي التي بدأتها في 21 مارس آذار وتم بموجبها حظر التجمعات الدينية والرياضية والترفيهية.

كوريا الجنوبية أغلقت الكثير من المرافق لمنع تفشي الفيروس

لا تخفيف للقيود

لكن وزير الصحة قال إن "من السابق لأوانه تخفيفه" مشيرا إلى زيادة حدثت في الحالات الواردة من الخارج وإصابات دفعت أيضا السلطات إلى إلغاء استئناف الدراسة هذا الأسبوع.

وقال إن التباعد الاجتماعي كان له دور في الحد من حالات انتقال المرض محليا بنحو 70 في المئة خلال أول 11 يوما مقارنة بألأحد عشر يوما السابقة لسريان تدابير التباعد الاجتماعي.

وأوضح "ندرك جيدًا أن كثيرين يشعرون بالملل والإرهاق في ظل استمرار التباعد الاجتماعي، لكن إذا تراخينا فإن الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة والشعب حتى الآن قد تذهب هباء".