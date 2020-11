بسبب كورونا.. شركة تجري امتحان توظيف في ملعب كرة قدم

تداول ناشطون على وسائل التواصل الإجتماعي ما قامت به إحدى شركات العقارات في كوريا الجنوبية بعقد اختبارات التوظيف في أحد ملاعب الكرة وذلك لتفادي إنتشار وباء فيروس كورونا.

وقامت شركة (أيربان) للخدمات العقارية بعقد إختبارات توظيف في ملعب "واس" للألعاب الرياضية وقد جلس المتقدمون للوظائف بشكل منتظم وعلى بعد 5.5 متر بينهم تطبيقاً لمبدأ التباعد الإجتماعي.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض يوم الإثنين، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير شباط.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض 47 حالة إصابة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية إلى 10284 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة ثلاث حالات إلى 186.

Trying to get hired in the time of coronavirus: Job seekers take a written exam at a stadium in Ansan, South Korea while practicing physical distancing pic.twitter.com/fqCBkS6rvv

— Joseph Kim (@josungkim) April 4, 2020