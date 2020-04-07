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سياسة

السعودية تتوقع 200 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد

غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي لمواجهة كورونا
غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي لمواجهة كورونا
7/4/2020

قالت السعودية إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19 لتصل إلى نحو مئتي ألف حالة إصابة في غضون أسابيع قليلة.

وأعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، الثلاثاء، أن بلاده تتوقع ارتفاعا كبيرا بالإصابات في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2795 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.

وأضاف في كلمة بثتها قناة "الإخبارية" الحكومية أن أربع دراسات توصلت إلى خلاصة "أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتي ألف إصابة في حدها الأعلى".

وفرضت السعودية، أمس الإثنين، حظر تجوال كامل طوال 24 ساعة في العاصمة الرياض وعدد من المدن الرئيسية مثل جدة والدمام والطائف والقطيف والخبر للحد من انتشار الفيروس.

وكانت المملكة قد علّقت الشهر الماضي أداء العمرة، بينما لم يتّضح بعد مصير موسم الحج الذي يبدأ في نهاية يوليو/تموز المقبل.

والأسبوع الماضي دعا وزير الحجّ والعمرة السعودي المسلمين إلى التريّث في إبرام عقود متعلّقة بالحج والعمرة بسبب تفشي الفيروس.

وأعلنت شركة "أوبر" لخدمات التوصيل، الثلاثاء، إيقافا مؤقتا لخدماتها في عدة مدن ومحافظات سعودية بعد فرض حظر التجوال.

وقالت الشركة في رسالة للعملاء بالبريد الإلكتروني إنها ستوقف خدماتها في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وفي محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.

كانت أوبر قد علقت بالفعل خيار حجز سيارات الأجرة العادية عبر تطبيقها في السعودية حتى إشعار آخر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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