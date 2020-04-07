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سياسة

إصابة 10 مواليد بفيروس كورونا في مستشفى في رومانيا

إجراءات صحية في رومانيا لمواجهة كورونا
إجراءات صحية في رومانيا لمواجهة كورونا
7/4/2020

أظهرت نتائج اختبار أجريت على عشرة أطفال حديثي الولادة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على الأرجح بعد عدوى من الطاقم الطبي في مستشفى للولادة في مدينة تيميشوارا، غربي رومانيا.

وقال وزير الصحة نيلو تاتارو إن " نتيجة الأمهات سلبية أما نتيجة الأطفال فهي إيجابية"، مشيرا إلى أن الأطفال "كانوا على اتصال مع الطاقم الطبي".

وأوضح الوزير أن الأطفال حديثي الولادة يتمتعون بصحة جيدة ولا تبدو عليهم أي أعراض. وغادر تسعة منهم بصحبة أمهاتهم قسم الأمومة وتم عزلهم في المنزل. وتابع سيخضعون لإعادة الاختبار في الأيام المقبلة.

وأشار إلى "خلل في العمل من قبل مسؤولي قسم الولادة وإدارة الصحة العامة المحلية" ووعد باتخاذ إجراءات صارمة.

وخضع قسم التوليد إلى الحجر الصحي لمدة اثنتي عشرة ساعة في 31 مارس/آذار قبل إعادة فتح أبوابه في اليوم التالي بناء على أوامر من إدارة الصحة المحلية التي قدرت "عدم وجود خطر عدوى" رغم أن نتيجة اختبار 13 من العاملين كانت إيجابية.

وذكر بيان للوزارة أنه تم اختبار 49 مولودًا وأمهاتهم في قسم التوليد أوائل أبريل/نيسان.

وسجلت رومانيا حتى الآن أكثر من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 176 وفاة.

وتتضمن الحصيلة 700 حالة بين الأطباء والممرضات، في حين يندد العاملون في القطاع الصحي بعدم كفاية معدات الحماية منذ أسابيع.

المصدر : فرانس برس
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