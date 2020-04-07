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سياسة

"أولى من الفئران".. فنانة سعودية تدعو لجعل السجناء حقل تجارب (فيديو)

7/4/2020

نشرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز تغريدة مثيرة للجدل دعت فيها إلى استخدام السجناء حقل تجارب لاختبار الأدوية الجديدة عوض الفئران والقردة حتى ولو لم تكن نتائجها مضمونة.

و كتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقابا لهم، ومنها تستفيد منهم البلد".

وأضافت "هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ". وقامت بحذف التغريدة بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت لها.

https://twitter.com/MaramAbdulaziz/status/1247227686415675392?ref_src=twsrc%5Etfw

واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم" نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح.

كما ذهب بعض  المغردين إلى الدعوة إلى سحب الجنسية السعودية منها، فالمساجين بشر منا وفينا وكل بني آدم خطاء.

وبعد أن اثارت تغريدتها جدلا واسعا، نشرت مرام هذا الفيديو "لتوضيح" مقصدها من كلامها، حيث قالت أنها سجلته "للجهلة" فقط، ثم قامت مرة أخرى بحذف الفيديو من على حسابها بموقع تويتر.

https://twitter.com/MaramAbdulaziz/status/1247439757375930369?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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