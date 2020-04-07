"أولى من الفئران".. فنانة سعودية تدعو لجعل السجناء حقل تجارب (فيديو)

نشرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز تغريدة مثيرة للجدل دعت فيها إلى استخدام السجناء حقل تجارب لاختبار الأدوية الجديدة عوض الفئران والقردة حتى ولو لم تكن نتائجها مضمونة.

و كتبت الممثلة السعودية "لو كان الأمر بيدي، كان كل اللي يتم القبض عليهم خاصةً في قضايا تمس الأمن، ما أسجنهم بس وأخسر عليهم أكل وشرب وتأهيل، كان خليتهم حقل تجارب للأدوية الجديدة حتى لو ما كانت النتائج مضمونة، منها عقابا لهم، ومنها تستفيد منهم البلد".

وأضافت "هم أولى بالتجارب من الفيران والقرود اللي ما أذتنا بشيء ". وقامت بحذف التغريدة بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت لها.

https://twitter.com/MaramAbdulaziz/status/1247227686415675392?ref_src=twsrc%5Etfw

واستفزت تغريدة مرام المغردين الذين دشنوا وسم" نطالب بالقبض على مرام عبد العزيز"، معتبرين تغريدتها "غير إنسانية، ولا تعكس صورة الفنان الذي يفترض فيه نشر التسامح.

كما ذهب بعض المغردين إلى الدعوة إلى سحب الجنسية السعودية منها، فالمساجين بشر منا وفينا وكل بني آدم خطاء.

كورونا كشفت قبح كثير من القاذورات اعداء الانسانية..

بعد الكويتية حياة الفهد وتغريدتها اللااخلاقية ضد المقيمين وكشف افلاسها من الحس الانساني انبرت الممثلة السعودية مرام عبد العزيز المقيمة بالبحرين.. لتصب جام حقدها على مواطنيها ممن لهم قضايا تمس الأمن بجعلهم حقول تجارب بدل الفئران. pic.twitter.com/cPFqKVUDg8 — Ahmad Almusawi (@AlkawazAhmad) April 7, 2020

#نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز فيه شرع و عقوبات لكل مجرم و مُذنب.

َ هم بشر منا و فينا و كل بني ادم خطاء اتمنى القبض عليها في اسرع وقت ممكن

و نتمنى سحب الجنسية منها و ترحيلها لدولتها الاصل. — . (@HfcReeko) April 7, 2020

وبعد أن اثارت تغريدتها جدلا واسعا، نشرت مرام هذا الفيديو "لتوضيح" مقصدها من كلامها، حيث قالت أنها سجلته "للجهلة" فقط، ثم قامت مرة أخرى بحذف الفيديو من على حسابها بموقع تويتر.

https://twitter.com/MaramAbdulaziz/status/1247439757375930369?ref_src=twsrc%5Etfw

ياخي ذي به غباء مقد شافته عيني المفروض نجرب فيك اغدي يرجع عقلك اذا كان موجود اصلن #نطالب_بالقبض_على_مرام_عبدالعزيز — badr (@badore5) April 7, 2020

هذي هي إنسانية من يزعمون إن الفنانين

هم الوجه الحضاري للشعوب .

بالأمس سمعنا حياة الفهد ، وليوم نقرأ مرام عبدالعزيز !. والحبل على البكرة — محمد المري (@Alsalem15) April 7, 2020

والله انا اقترح يجربون الادويه الجديده بـ مرام عبدالعزيز اولى من الفئران والقرود — rawan.. (@rii7in) April 7, 2020

الحجر طلع لنا ناس جديده وغريبه _ اول مره اعرف ان فيه فنانه اسمها مرام عبدالعزيز !!!! — بدور❤️طال عمرها (@N99884) April 7, 2020