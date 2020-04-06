البث الحي
سياسة

مصر: فرض حجر "كورونا" على قرية ومستشفى

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف
6/4/2020

قررت السلطات المحلية في مصر، الإثنين، وضع مستشفى وقرية شمالي البلاد ووسطها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، حسب إعلام محلي.

وأفادت صحيفة الشروق الخاصة المحلية، أن "مديرية أمن بني سويف فرضت حجرا صحيا على قرية بني عفان، التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة لمنع التجمع والاختلاط والخروج والدخول منها بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا بالقرية"، من دون تحديد عدد الإصابات.

وأجرت مديرية الصحة ببني سويف، عملية رش وتعقيم وتطهير شوارع القرية والمنازل وتم عمل مسح شامل لجميع المخالطين للحالات التي جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

بينما قررت مديرية الصحة بالإسكندرية (شمال/ حكومية) إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية (غربي المحافظة) عقب اكتشاف حالة إصابة بالفيروس، ووضع الشخص المصاب تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأفاد المستشفى في بيان بأنه قرر "تعليق العمل لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالمبني كاملًا، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 6 ووفاة 7.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 1173، بينهم 247 تعافوا، و78 وفاة.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و329 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، و تعافى ما يزيد على 277 ألفا، حسب موقع "Worldometer".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)