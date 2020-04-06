مصر: فرض حجر "كورونا" على قرية ومستشفى

قررت السلطات المحلية في مصر، الإثنين، وضع مستشفى وقرية شمالي البلاد ووسطها تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، حسب إعلام محلي.

وأفادت صحيفة الشروق الخاصة المحلية، أن "مديرية أمن بني سويف فرضت حجرا صحيا على قرية بني عفان، التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة لمنع التجمع والاختلاط والخروج والدخول منها بعد ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا بالقرية"، من دون تحديد عدد الإصابات.

وأجرت مديرية الصحة ببني سويف، عملية رش وتعقيم وتطهير شوارع القرية والمنازل وتم عمل مسح شامل لجميع المخالطين للحالات التي جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

بينما قررت مديرية الصحة بالإسكندرية (شمال/ حكومية) إغلاق مستشفى دار الشفاء بالعامرية (غربي المحافظة) عقب اكتشاف حالة إصابة بالفيروس، ووضع الشخص المصاب تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأفاد المستشفى في بيان بأنه قرر "تعليق العمل لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالمبني كاملًا، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية".

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 103 إصابات جديدة بالفيروس، وشفاء 6 ووفاة 7.

وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 1173، بينهم 247 تعافوا، و78 وفاة.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و329 ألفا، توفي منهم أكثر من 73 ألفا، و تعافى ما يزيد على 277 ألفا، حسب موقع "Worldometer".