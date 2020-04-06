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سياسة

مسؤول إيراني ينتقد إحصائيات الصين حول كورونا: مزحة مؤلمة

حفر مقابر لضحايا فيروس كورونا في إيران
حفر مقابر لضحايا فيروس كورونا في إيران
6/4/2020

وصف المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور، الأرقام والإحصاءات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن ضحايا فيروس كورونا، بأنها كانت "مزحة مؤلمة" للعالم.

وفي ردّه على سؤال خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، قال جيهانبور  إن "الصين قامت بمزحة مؤلمة للعالم من خلال الأرقام والإحصاءات التي أعلنتها بشأن وفيات ومصابي كورونا"..

وأشار إلى أن "البلدان التي تفشى فيها هذا المرض، ظنت بأنه أخف من الإنفلونزا بالنظر إلى تصريحات الصين، لكن الأمر ليس كذلك".

وتابع جيهانبور "لا يمكن القول إن فترة هذا المرض هي شهرين".

وأفاد المسؤول الإيراني بأن عدد الوفيات والإصابات في طهران قد بدأ بالتراجع، لكن يجب توقع ارتفاع العدد بسبب عودة السكان وفتح المحال مع انتهاء عطلة عيد النوروز.

وأكد جيهانبور "في حال عدم الالتزام بالتدابير المتخذة، والاستخفاف بالموضوع، فإن الوباء يمكن أن يبدأ مرة أخرى في العاصمة".

وحتى مساء الأحد، بلغت وفيات كورونا في إيران 3 آلاف و603، فيما الإصابات 58 ألفا و226.

وإجمالاً، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و266 ألفا، توفي منهم أكثر من 69 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 261 ألفا.

المصدر : وكالات
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