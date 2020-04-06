مسؤولون أمريكيون: هذا الأسبوع سيكون أسوأ من 11 سبتمبر

قدم موقع فوربس الأمريكي توقعات المسؤولين الأمريكيين بشأن هذا الأسبوع الذي يقولون إنه سيكون الأسوأ في أمريكا منذ تفشي جائحة كورونا، ويعدون الأمريكيين لذلك.

ويحذر علماء الفيروسات ومسؤولو الصحة في الولايات المتحدة منذ أشهر من عدة أسابيع قادمة تتضخم فيها أعداد المصابين، ويموت الآلاف، وتدفع المستشفيات إلى حافة الانهيار.

وتشير جميع المؤشرات إلى دخول الولايات المتحدة تلك الفترة هذا الأسبوع، مع نماذج تتنبأ بتفشي فيروس كورونا داخل المدن الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، مثل نيويورك ونيو أورليانز وديترويت، حتى تصل إلى ذروتها من حيث عدد حالات الإصابة في الأيام المقبلة.

شوارع مدينة لوس أنغلوس بولاية كاليفورنيا خالية في ساعة الذروة (الفرنسية)

وقال جيروم آدامز طبيب الجراحة العامة لشبكة فوكس نيوز الأحد "سيكون هذا هو الأسبوع الأكثر صعوبة وحزناً في حياة غالبية الأمريكيين، بصراحة تامة. ستكون هذه لحظة مثل بيرل هاربور، أو 11 من سبتمبر، إلا أنها لن تكون مقتصرة على مكان واحد، فسوف يحدث هذا في جميع أنحاء البلاد".

وتوجد دلائل على نجاح إجراءات التباعد الاجتماعي التي وضعها المشرعون المحليون بالولايات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يكون لهذه التوجيهات أثراً ملموساً في تقليل عدد حالات الإصابة الجديدة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال الولايات المتحدة في حالة تفشي الوباء، كما قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، يوم الأحد على قناة سي بي إس حيث أوضح الأمر قائلا "سيبدو الأسبوع المقبل سيئًا لأننا لم نصل إلى تلك القمة بعد".

ويؤكد كبار مسؤولي الصحة أنه إذا التزم الأمريكيون بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل، فإن عدد الحالات الجديدة سوف يستقر.

وقال آدمز طبيب الجراحة العامة الأحد إنه "رغم صعوبة هذا الأسبوع، فإن هناك ضوءًا في نهاية النفق إذا قام الجميع بدورهم خلال الثلاثين يوماً المقبلة".

غير أن وصول أعداد الإصابة إلى الذروة لا يعني زوال الخطر بشكل تام في الولايات المتحدة، فلا يعرف متى وأين سوف يتفشى المرض مجددا. وربما يكون التفشي القادم في ولايات مختلفة وفي أوقات مختلفة عبر البلاد، بحسب مقال نشر بموقع أكسيوس الأسبوع الماضي.

وفي الإيجاز الصحفي للبيت الأبيض بعطلة نهاية الأسبوع، قالت ديبورا بريكس رئيسة قوة المهام الخاصة بجائحة كورونا في البيت الأبيض "هذا هو وقت عدم ذهابكم لمتاجر البقالة، ولا الصيدليات، وفعل كل ما بوسعكم للحفاظ على سلامة عائلاتكم وأصدقائكم".

وكذلك توقع الرئيس ترمب يوم السبت أن هذا الأسبوع سيكون "الأصعب" بالنسبة لأمريكا منذ بداية تفشي فيروس كورونا.