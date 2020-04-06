لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 6 من أبريل/ نيسان

تجاوزت حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 74 ألف وفاة، من نحو أكثر من مليون و337 ألف مريض منذ الإعلان عن الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

بينما تم إعلان تعافي أكثر من 277 ألف شخص، حسب مواقع رصد انتشار الفيروس حول العالم، طبقا لبيانات سلطات الدول ومنظمة الصحة العالمية.

ولا تبين الإحصائيات إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري عدة دول الفحوص إلا للحالات التي يجب نقلها إلى المستشفيات.

لحظة بلحظة: