لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 6 من أبريل/ نيسان

تجاوزت حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 74 ألف وفاة، من نحو أكثر من مليون و337 ألف مريض منذ الإعلان عن الفيروس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
بينما تم إعلان تعافي أكثر من 277 ألف شخص، حسب مواقع رصد انتشار الفيروس حول العالم، طبقا لبيانات سلطات الدول ومنظمة الصحة العالمية.
ولا تبين الإحصائيات إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري عدة دول الفحوص إلا للحالات التي يجب نقلها إلى المستشفيات.
لحظة بلحظة:
- وزارة الصحة القطرية: 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 1832 مصابا.
- وزارة الصحة القطرية: شفاء 8 مصابين ليرتفع عدد المتعافين إلى 131.
- وزارة الصحة السعودية: تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 2605.
- الداخلية السعودية: منع التجوال على مدار 24 ساعة بمحافظات جدة والطائف والقطيف والخبر.
- الداخلية السعودية: إجراءات مواجهة كورونا تشمل منع التجوال كليا بمدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف.
- الناطق باسم الحكومة الكويتية يقول إن مجلس الوزراء قرر مد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب فيروس كورونا.
- وزير الداخلية الكويتي: مجلس الوزراء يقرر عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا.
- مجلس الوزراء الكويتي يقرر مد فترة حظر التجوال لتكون من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا.
- مصر: تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 1322.
- مصر: تسجيل سبع حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 85.
- مصر: شفاء ١٢ من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 259 حالة.
- العراق: تسجيل ثلاث وفيات و70 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 64 وفاة و1031 إصابة.
- وزير الصحة الأردني: تسجيل سادس وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة ترفع عدد المصابين الإجمالي إلى 349.
- وزير الصحة المغربي: تسجيل 11 وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 80.
- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 21 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 173.
- الجزائر: تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1423 مصابا.
- تونس: تسجيل 22 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي عدد المصابين 596 حالة.
- وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة تعلن عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى 13 مصابا.
- رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن فرض العزلة التامة على البلاد ومنع التنقل بين المدن ابتداء من مساء الثلاثاء لمدة 3 أيام.
- إسرائيل.. التحقيق مع مستوطن "تعمد" نشر "كورونا"
- وزير الصحة التركي: 75 حالة وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 649.
- وزير الصحة التركي: تسجيل 3148 إصابة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 30 ألفا و217.
- نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس كورونا.
- رويترز: رئيس الوزراء البريطاني وضع على جهاز التنفس الاصطناعي لكنه لم يغب عن الوعي.
- وسائل إعلام بريطانية: رئيس الوزراء البريطاني وضع على جهاز التنفس الاصطناعي مع تدهور حالته.
- رئيس الوزراء البريطاني في بيان: أتلقى عناية ممتازة وأشكر أطباء القطاع الصحي الوطني على جهدهم وعملهم الدؤوب.
- هبوط الجنيه الاسترليني أمام الدولار بعد الإعلان عن تدهور حالة رئيس الوزراء البريطاني ونقله للعناية المركزة.
- رئيس الوزراء البريطاني يطلب من وزير خارجيته أن ينوب عنه في رئاسة الوزراء خلال فترة علاجه من فيروس كورونا.
- رويترز: 636 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا ليرتفع عدد الوفيات إلى 16523 إضافة إلى نحو 3600 إصابة جديدة.
- وزير الصحة الفرنسي: تسجيل 833 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8911.
- جامعة جونز هوبكنز: وفاة أكثر من عشرة آلاف شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
- جامعة جونز هوبكنز: عدد الإصابات المؤكدة على الأراضي الأمريكية بلغ أكثر من 347 ألف مصاب.
- حاكم ولاية نيويورك: ثمة مؤشرات جيدة على تراجع نسبة نقل المصابين الجدد بفيروس كورونا للمستشفيات.
- وفاة والدة بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد إصابتها بفيروس كورونا