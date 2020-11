في كلمة نادرة.. ملكة بريطانيا تشكر الأطقم الطبية وتعد بالتغلب على كورونا (فيديو)

ألقت الملكة اليزابيث الثانية (93 عامًا)، مساء الأحد، كلمة نادرة شجّعت خلالها البريطانيين على إثبات أنهم على مستوى التحدي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يعد هذا الخطاب رابع كلمة تتوجه فيها إليزابيث الثانية إلى البريطانيين في ظروف استثنائية منذ اعتلائها العرش قبل 68 عامًا، ويأتي الخطاب النادر في وقت تهدد الحكومة بتشديد العزل في حال الاستخفاف بالفيروس بسبب الطقس الربيعي.

وقالت الملكة سننجح في مواجهة فيروس كورونا وتوجّهت بالشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا المستجد، داعية إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، متعهدّة بإنجاح هذه المهمة بتضافر الجهود.

وفي خطاب متلفز نادر لها، استندت الملكة إلى تجربتها إبان الحرب العالمية الثانية حين توجّهت إلى الأشخاص الذين اضطروا للانفصال عن عائلاتهم وأصدقائهم بالقول "سنلتقي مجددا".

وأكدت الملكة في خطابها أن "الانضباط الذاتي، والتصميم الهادئ، مع روح الفكاهة والشعور بالزمالة لا تزال من ميزات هذا البلد" الذي ارتفعت حصيلة الوفيات فيه إلى 4 آلاف و934 وفاة، من بينها طفل في الخامسة من العمر.

وحتى اللحظة، أصاب فيروس كورونا المستجد 47 ألفًا و806 أشخاص (من بينهم 5 آلاف و903 حالات جديدة) ومن بين هؤلاء وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي تعافى،

ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وأودى الفيروس بحياة 4 آلاف و934 مصابًا، تشمل 621 وفاة جديدة، وتعافى 135 مصابًا.

وألقت الملكة كلمتها من قصر وندسور، الذي انتقلت إليه مع زوجها الأمير فيليب (98 عامًا)، في 19 مارس/آذار الماضي، في إطار إجراءات وقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في القصر الملكي إن الزوجين بصحة جيدة ويتبعان توجيهات الحكومة.

ودشن نجلهما ولي العهد الأمير تشارلز (71 عامًا)، عبر الفيديو، الخميس الماضي، مستشفى ميدانيا جديدا يتسع لأربعة آلاف سرير في شرق لندن، ستعالج فيه الحالات الخطيرة.

وكلمة الملكة في هذه الظروف الاستثنائية هي الأولى منذ وفاة والدتها في 2002، وقد وجهت كلمة إلى البريطانيين عشية تشييع جثمان الأميرة ديانا سنة 1997، وقبل ذلك وجهت كلمة خلال حرب الخليج عام 1991.

والأحد، دعت الحكومة مرة جديدة البريطانيين إلى احترام تدابير العزل؛ لعدم المساهمة في تفشي الوباء، وإلى عدم الخروج للتنزه رغم الطقس الربيعي المشمس، خصوصًا في الحدائق العامة.

ولا يُسمح للسكان بالخروج إلا لشراء أغراضهم الضرورية أو الذهاب إلى المستشفى أو لممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم.

وقال وزير الصحة مات هانكوك الذي تعافى من المرض إن "هذا ليس طلبًا بل هو أمر مدرج في القانون"، مؤكدًا أن الخروج "للتعرض للشمس هو أمر مخالف لقواعد العزل".

وحذّر هانكوك عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" من أن الحكومة لن تتردد في تشديد تدابير العزل إذا لزم الأمر، وقال "رسالتي واضحة جدًا، إذا لم ترغبوا في أن نتخذ قرار منع كل أنواع الأنشطة خارج منازلكم، عليكم اتباع القواعد".

NEWS: We’ve launched our #coronavirus status checker, so if you have symptoms you can share your experiences to help our battle: https://t.co/VTRlgvpveD pic.twitter.com/ytq5H1s8Sz

To all those at home following the rules to tackle #coronavirus , I want to say thank you on behalf of us all. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/sJVbFNr3LQ

من جانبه، أكد الرئيس الجديد لحزب العمال كير ستارمر أن تدبيرًا من هذا القبيل سيحظى بدعم حزبه المعارض الرئيسي للحكومة.

Coronavirus is a national emergency. Labour will be constructive in its response, supportive of the government where it is right to do so but will ask the difficult questions.

Our purpose when we do that is to save lives and protect our country. #Marr pic.twitter.com/s5ffviGvXc

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 5, 2020