شاهد: لقطات متداولة لاغتيال مسؤول في حزب الله جنوبي لبنان

تداول ناشطون لبنانيون ووسائل إعلام محلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لاغتيال أحد قيادات "حزب الله" في جنوبي لبنان.

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أعلنت في وقت سابق أمس، عن مقتل علي محمد يونس، أحد قيادات حزب الله، من قبل مجهولين.

Ali Muhammad Yunus, a member of #Hezbollah was found dead in southern #Lebanon today from gunshot and stab wounds. It is suspected he worked as a part of Hezbollah's internal security apparatus. pic.twitter.com/FgeDXrOlaI

— Joe Truzman (@Jtruzmah) April 5, 2020