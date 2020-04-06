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سياسة

شاهد: كيف واجه ابن سينا الطاعون في زمنه؟

6/4/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عن النصائح التي قدمها العالم والطبيب ابن سينا للوقاية من الطاعون تشبه النصائح التي توجه حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال مستخدمو مواقع التواصل إن المقطع من فيلم روسي قديم عن العالم والطبيب "ابن سينا" صاحب كتاب "القانون في الطب" والذي ظل المرجع الرئيسي في الطب لنحو سبعة قرون بعد وفاة صاحبه عام 1037 م.

ويقول ابن سينا في المقطع إنه توصل إلى أن الأمراض والأوبئة تنتشر عن طريق مواد صغيرة لا ترى بالعين المجردة.

وينصح ابن سينا بضرورة عدم الخوف من المرض والبعد عن التجمعات وإغلاق الأسواق والمساجد بشكل مؤقت والصلاة في المنزل، وتعقيم الملابس والمتعلقات بالخل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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