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سياسة

تقديرات تستبعد هزيمة كورونا هذا العام.. وبيل غيتس: حالة واحدة تعيد الحياة لطبيعتها

بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت
بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت
6/4/2020

كشف أنطوني فوتشي، الطبيب المسؤول عن سياسة مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الأحد، عن صعوبة القضاء والسيطرة على كورونا في العالم هذا العام.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني لفوتشي مع برنامج "واجه الأمة" على قناة سي بي إس الأمريكية.

وقال فوتشي "هناك فرصة جيدة للفيروس ليأخذ طبيعة موسمية، لأنه من غير المحتمل السيطرة عليه في العالم هذا العام".

وأضاف "بما أنه من غير المحتمل القضاء عليه من على الكوكب خلال العام الحالي، فهذا  يعني أن الولايات المتحدة  قد تشهد عودته مجددا خلال موسم الإنفلونزا القادم".

رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنطوني فوتشي

وأشار إلى أنّ احتمالية عودة ظهور الفيروس هو السبب وراء سعي واشنطن بكل جدية لتكون أكثر استعدادا له مما كانت عليه.

وأردف "هذه الاستعدادات تشمل العمل على تطوير لقاح وإجراء التجارب السريرية على الأدوية العلاجية".

من جانبه، قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت إن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وضعها الطبيعي بالكامل إلا عندما يتوفر لقاح لمكافحة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.

ومن غير المتوقع أن يتوفر لقاح ضد الفيروس قبل العام المقبل.

وقال غيتس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإذاعية الأمريكية الأحد، إن هناك حاجة إلى العمل بسرعة على تطوير لقاح جديد لإنتاج "مليارات الجرعات" في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، ستكون قادرة على مكافحة الفيروس عاجلاً أم آجلاً، لكن الفيروس يجب هزيمته عالمياً.

وتابع غيتس "أن الأمور لن تعود إلى طبيعتها حقا حتى يكون لدينا لقاح يصل، في الأساس، إلى جميع أنحاء العالم".

يشار إلى أن غيتس دعا الحكومة الأمريكية يوم الخميس إلى البدء في بناء المصانع لأحدث اللقاحات المتطورة الواعدة لمكافحة الفيروس. 

المصدر : وكالات
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