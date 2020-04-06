تركيا توزع كمامات طبية على مواطنيها مجانا

أعلن رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اعتزام وزارة الصحة، إرسال كمامات طبية إلى الأتراك، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 – 65 عاماً.

وقال ألطون في تغريدة نشرها عبر تويتر، إن "هذه الخطوة تأتي بتعليمات من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وبالتعاون بين وزارتي الصحة والمواصلات والبنية التحتية التركيتين".

وأضاف أنه على الراغبين في الحصول على كمامات طبية، ملء استمارة على موقع إلكتروني، لتصل بعد ذلك إلى مكان إقامته، 5 كمامات أسبوعيا.

وأشار إلى أن الكمامات ستصل إلى المواطنين، مجاناً عبر مؤسسة البريد التركية "بي تي تي".

وشدد ألطون على أن "هذه الخدمة غير متاحة لمن أعمارهم دون سن الـ20، أو فوق سن الـ 65، نظراً لفرض السلطات قيوداً على خروجهم من منازلهم، في إطار تدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وقبل أيام، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية يقضي بإلزام المواطنين، ارتداء الكمامات الطبية في أماكن التجمعات، لمنع انتشار كورونا.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة التركية، تسجيل 73 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة إلى 574 حالة.

وأظهرت بيانات الوزارة، 3135 إصابة جديدة بكورونا، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفا و69 حالة.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا إلى 1042، إثر تسجيل 256 حالة شفاء جديدة.

ووفق البيانات أجرت الوزارة 20 ألفا و65 فحص كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 181 ألفا و445.

وبلغ إجمالي المرضى الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 1381، فيما بلغ إجمالي المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي 935.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة، إن عدد الفحوصات اليومية لكورونا تجاوز الـ20 ألفا.

وأضاف "الفيروس يستمد قوته من الاختلاط، دعونا لا نعطي هذه الفرصة للفيروس، وأتقدم بالشكر للشباب الذين تحولوا قدوة للجميع في ظل التطبيق الجديد".