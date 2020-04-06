بلومبرغ: إعمار دبي تخفض الرواتب بنسبة 50% ورئيسها يتخلى عن راتبه

ذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة إعمار دبي قررت تخفيض رواتب العاملين بها بجميع القطاعات المختلفة بسبب توقف المشروعات نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بلومبرغ أن التغييرات بالرواتب جرى تنفيذها بالفعل منذ الأول من أبريل/ نيسان الجاري بجميع مستويات الإدارة وكيانات شركة إعمار دبي حتى إشعار آخر، بحسب خطاب أرسله محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الموظفين واطلعت عليه بلومبرغ.

وفيما يلي قائمة خفض الرواتب:

راتب رئيس مجلس الإدارة: تخفيض بنسبة 100%.

الإدارة العليا: تخفيض بنسبة 50%.

الإدارة المتوسطة: تخفيض بنسبة 40%.

صغار الموظفين: تخفيض بنسبة 30%.

لن يكون هناك تخفيض لرواتب الموظفين المساعدين العاملين لوقت كامل، أما الموظفون الذين لا يعملون أو في إجازة حاليًا فسوف يحصلون على الإقامة الكاملة والخدمة الطبية بالإضافة إلى 15% من راتبهم النقدي.

الجهات الأخرى سوف تحصل على 60% من رواتبها.

ولم يرد ممثل شركة إعمار بشكل فوري على المكالمات أو على البريد الإلكتروني للتعليق على الأمر.

وتعد شركة إعمار من بين أكبر المطورين في مجال العقارات والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، ولكنها أُجبرت على إعادة التفكير في المشروعات، حيث أدى وباء كورونا وانهيار أسعار النفط إلى تقليص الموارد المالية.

وربما يتسبب تفشي فيروس كورونا في تفاقم الركود الطويل لسوق العقارات في دبي، حيث أدى العرض الزائد وعدم اليقين الاقتصادي إلى انخفاض الأسعار لسنوات.

وقد أوقفت إعمار دبي بالفعل بناء أجزاء من مشروع ميناء خور دبي وقالت إن ثلاثة من شركاتها المدرجة بالبورصة لن تدفع أرباحًا لعام 2019 "في ظل الظروف الحالية".