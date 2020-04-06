بعد أيام من إصابته بكورونا.. نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى المستشفى

نقل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مساء الأحد، إلى المستشفى بعد 10 أيام من إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء إن جونسون نقل إلى المستشفى بناء على توصية من طبيبه.

وأشار البيان إلى استمرار أعراض الفيروس على جونسون (55 عاما)، وأن نقله للمستشفى "إجراء احترازي".

وفي 27 آذار/مارس الماضي، أعلن جونسون، أنه أصيب بكورونا ويعاني من أعراض خفيفة.

وظهر جونسون في مقطع مصور على موقع تويتر، أكد خلاله أنه سيقود الحكومة خلال الفترة المقبلة عن طريق مؤتمرات واجتماعات بالفيديو.

وطالب جونسون المواطنين بالبقاء في منازلهم للوقاية من كورونا، والحفاظ على النظام الصحي في البلاد، مضيفا "سنهزم جميعا هذا الفيروس".

وكان جونسون قد أمر بفرض الحجر الصحي في خامس أكبر اقتصادات العالم للحيلولة دون انتشار الفيروس ومنع البريطانيين من مغادرة منازلهم لأي سبب غير ضروري.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة البريطانية ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 4 آلاف و934، والإصابات إلى 47 ألفا و806.

وللتغلب على تفشي المرض، طلبت بريطانيا بالفعل من عشرات الآلاف من الأطباء المتقاعدين والعاملين السابقين في مجال الرعاية الصحية العودة إلى العمل، بينما تطوع مئات الآلاف من الناس للمساعدة في الخدمة الصحية الوطنية التي تديرها الدولة.

وناشدت خدمة الإسعاف في العاصمة لندن يوم الجمعة المسعفين السابقين والعاملين بغرف التحكم تقديم الدعم كما طلبت شرطة العاصمة البريطانية من أفرادها الذين تقاعدوا خلال الأعوام الخمسة الماضية العودة إلى العمل.