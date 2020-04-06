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باحثون أستراليون يختبرون عقارا يقضي على كورونا في 48 ساعة (فيديو)

6/4/2020

نشر باحثون أستراليون دراسة تظهر أن عقارا يستخدم منذ ثمانينات القرن الماضي لعلاج الطفيليات قادر على القضاء على فيروس كورونا المستجد في المعمل خلال 48 ساعة فقط.

وقال الباحثون إن عقارا مضادا للطفيليات ومتوفر على نطاق واسع تمكن معمليا من أن يحول دون نمو خلايا فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في غضون 48 ساعة.

وقادت جامعة موناش الدراسة في ملبورن لاختبار عقار (إيفرمكتين)، المضاد للطفيليات والموجود منذ 30 عامًا على الأقل، بالتعاون مع مختبر تابع لمعهد بيتر دوهرتي.

وقالت كايلي واغستاف الباحثة في الجامعة: "وجدنا أن جرعة واحدة من العقار تمكنت من منع الفيروس من أن يضاعف خلاياه في غضون 48 ساعة، وكنا قد لاحظنا أيضا تراجعا هائلا في نشاط خلاياه خلال 24 ساعة؛ لكن وخلال 48 ساعة، كان الفيروس قد توقف بشكل رئيسي عن مضاعفة خلاياه".

لكن ومع ذلك، فإن هناك حاجة لإجراء تجارب على أشخاص يحصلون على الجرعة المثلى منه، وكانت السلطات الأسترالية قد حذرت الناس من تناول أي علاج من تلقاء أنفسهم.

وأضافت: "يستخدم عقار إيفرمكتين حول العالم على نطاق واسع في حالات الطفيليات، ومع الديدان إلى حد كبير، لذا نحن نعرف الكثير عن كونه آمنا على الإنسان وكيفية تعاملنا معه. وخطوتنا التالية هي معرفة ما إذا كان يمكن لتلك الجرعات الآمنة أن تستخدم في علاج الفيروس، وكيف يمكن ترجمة ذلك مع أشخاص مصابين به".

أما ديفيد آندرو جانس الأستاذ في جامعة موناش فقال إنه متفائل ولكن "بحذر" حول تأثير إيفرمكتين في علاج كوفيد-19.

وقال جانس "أعتقد أنه وحال ما نقوم باستخدام العقار مع مصابين بكوفيد، سيكون ذلك هو الوقت الذي نحتاج فيه للمراقبة بحرص شديد. وإذا ما اطمأننا لكونه مفيدا في علاج المرض بالفعل، أعتقد أننا حينها سنعرف أن لدينا شيئًا يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا".

وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أستراليا حتى ظهر الإثنين 5795 حالة تعافى منهم 2432 حالة وتوفي 41 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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