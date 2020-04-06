السويد تُحرج رجل الأعمال المصري ساويرس على تويتر بسبب كورونا

ردت صفحة "السويد" الرسمية باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشأن تغريدة له عن إجراءات السويد بشأن فيروس كورونا، قائلة إن كلامه غير صحيح.

ونشر ساويرس تغريدة على حسابه قال فيها إن السويد " قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون أي تغيير".

من سيكسب السويد ام العالم السويد ..بلد العلم و جائزة نوبل .. رفضت عمل أي حظر تجوال أو تعطيل عمل أو أي شيء من هذه القرارات التي تجري كل دول العالم إليها لمحاربة انتشار فيروس كورونا ! قررت أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير https://t.co/Fg9qjTtaPq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 4, 2020

وهو ما ردت عليه الصفحة الرسمية للسويد قائلة إن العبارة "غير صحيحة".

أهلاً بكم 🙂 صحيح أنه من المُبكر الحكم على إجراءات السويد والدول الأخرى وصحيح أنه لا يوجد حظر تجول في #السويد ولكن عبارة (أن يستمر الناس كلهم في الحياة اليومية العادية بدون اي تغيير) غير صحيحة ونسرد هنا بعض "التغييرات" (1) — السويد (@Sweden_AR) April 6, 2020

وسردت الصفحة بعد ذلك الإجراءات التي اتخذتها السويد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وتعرف الصفحة نفسها على أنها "بوابة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية" وتكتب "مرحباً بكم في بوابة السويد الرسمية الناطقة باللغة العربية. نأمل أن تتعرفوا على السويد من خلالنا وتزوروها. يُدار الحساب من قِبل المعهد السويدي في ستوكهولم".

وأثار ساويرس ردود فعل غاضبة إثر تصريحاته بضرورة إنهاء الحظر المفروض في مصر لمواجهة وباء كوفيد-19، بدلا من "انهيار الاقتصاد".