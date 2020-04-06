اقتداء بالخليفة عمر: الرئيس التونسي يحمل المساعدات الغذائية للمواطنين (فيديو)

شارك الرئيس التونسي قيس سعيد في شحن المساعدات لمحتاجيها، بنفسه، حيث ظهر وهو يحمل كراتين المساعدات الغذائية على كتفه.

ونشرت الرئاسة التونسية، أمس الأحد، مشاهد لمشاركة الرئيس في تجهيز طرود غذائية للمحتاجين لمواجهة الظروف الصعبة جراء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات يحمل فيها سعيد "الطرود" على كتفيه وتسليمها للفرق الرئاسية من أجل نقلها مباشرة للمحتاجين، في الأحياء السكنية بالضاحية الغربية للعاصمة تونس.

وخلال إدلائه بكلمة قصيرة استشهد سعيد، بقصة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وما قاله حين أنصت لامرأة فقيرة شكت له جوعها. وأضاف: أن سيدنا عمر قرر حمل المساعدات للمرأة الفقيرة وسأله أحد أصحابه، قائلا: أحمل عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: بل احمل عليّ، أتحمل عنى أوزاري يوم القيامة؟".

وأثار الفيديو إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الرئيس يحمل المساعدات على كتفه ويشارك في شحنها للفقراء.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد قال، الثلاثاء الماضي، إنه من الضروري إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية في مثل هذه المرحلة التي تمر بها البلاد "مجرم حرب".

يشار إلى أنه بالتزامن مع فترة الحجر الصحي العام الذّي فرضته البلاد لمجابهة فيروس كورونا، تفاقمت ظاهرة احتكار عدد من المواد الغذائية، لا سيما الطحين والحنطة (القمح).

تصريحات سعيد جاءت في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع مجلس الأمن القومي في قصر الرئاسة بقرطاج.

وتابع سعيد: "هناك من يتخفى وراء صفته لارتكاب هذه الجرائم ويجب معاقبته".

كما طمأن سعيد التونسيين مؤكدا أنه سيتم بذل قصارى الجهد للاستجابة إلى مطالبهم الأساسية في الحياة.

وقال سعيد إنه لا ينكر المجهودات التي تبذلها الحكومة لكن "هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها".