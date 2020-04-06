إهمال طبي وتعذيب حتى الموت: منظمة ترصد عداد القتل في سجون مصر

طالبت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية بسرعة إطلاق سراح المعتقلين خوفاً على حياتهم من خطر الموت بجائحة كورونا.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن "التكدس في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز قد وصل إلى 300% بحسب مصادر رسمية"، مشيرة إلى عدم سمح السلطات "لأي من الجهات أو المنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة أماكن الاحتجاز ومراقبة مدى التزام السلطات المصرية بتطبيق المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز طبقاً للاتفاقية النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الخاصة بالأمم المتحدة، أو طبقا للدستور المصري ولوائح السجون".

وتابعت المنظمة لا يكاد يمر أسبوع واحد في مصر دون أن نرصد حالة وفاة معتقل سياسي بالتعذيب أو بالإهمال الطبي.

وأكدت المنظمة أن القتل البطئ عن طريق الإهمال الطبي أصبح سياسة متبعة في السجون المصرية، يُقصد بها التخلص من الخصوم السياسيين لحكم السيسي، والذين يقبع بعضهم في زنازين انفرادية منذ لحظة اعتقالهم عقب الانقلاب العسكري في 2013 وحتى الآن.

وأشارت إلى أن أبرز هؤلاء كان الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر "محمد مرسي" والذي فارق الحياة بقاعة المحكمة وأمام القضاة، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي عانى منه طوال ستة أعوام من الحبس الانفرادي، ولم تقدم له الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته، بل ترك وقتاً طويلا يصارع الموت في قاعة المحكمة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهكذا هو حال المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمصر .

وأضافت المنظمة أن "هناك تقديرات بوجود 60 ألف معتقل ممن حكم عليهم وممن ما زالوا تحت التحقيق أو من لم توجه لهم تهم" داخل السجون المصرية.

وأشار التقرير إلى أنه "خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، رصدت المنظمة "3 حالات قتل نتيجة للتعذيب و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد و9 حالات قتل بالإعدام و71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص".

وقال التقرير إن سجون العقرب والمنيا وبرج العرب "كانت أبرز السجون التي قتل فيها المعتقلون بالإهمال الطبي، وكانت النسبة الأكبر لحالات القتل بالإهمال الطبي والتعذيب بواقع 65% في السجون و25% بأقسام الشرطة، و5% لكل من مقرات الأمن الوطني ومعسكرات التدريب".

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