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سياسة

وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق في مصر بسبب فيروس كورونا

رئيس الوزراء الأسبق، محمود جبريل، قضى اليوم في القاهرة جرء الإصابة بفيروس كورونا المستجد
رئيس الوزراء الأسبق، محمود جبريل، قضى اليوم في القاهرة جرء الإصابة بفيروس كورونا المستجد
5/4/2020

قالت وسائل إعلام ليبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية ورئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل توفي في مصر جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي جبريل، الأحد 5 أبريل/نيسان، في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر 68 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت الصفحة الرسمية لجبريل على فيسبوك أعلنت، في 27 مارس/آذار الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وأن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء.

وولد جبريل في 28 مايو/ أيار 1952 في بنغازي، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975.

وأكمل جبريل دراساته العليا في الولايات المتحدة، فحصل على الماجستير في العلوم السياسية في جامعة بتسبيرغ بولاية بنسلفانيا عام 1980، وعلى الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار عام 1984 في الجامعة نفسها، وعمل فيها أستاذا للتخطيط الاستراتيجي عدة سنوات.

مع اندلاع ثورة 17 فبراير/شباط الليبية، أعلن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي في 23 مارس 2011 عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمود جبريل لإدارة شؤون الأراضي تحت سيطرة المعارضة، واستمرت هذه الحكومة حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب مليونًا و225 ألفًا و35 شخصًا حول العالم، وأودى بحياة 66 ألفًا و502 مصاب، في حين تعافى 253 ألفًا و855 آخرين، حتى الآن.

وفي مصر، أصاب الفيروس ألفًا و70 شخصًا، منهم 58 حالة جديدة، وتوفي جراء الإصابة 15 شخصًا، وتعافى 62 آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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