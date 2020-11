وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق في مصر بسبب فيروس كورونا

قالت وسائل إعلام ليبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية ورئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل توفي في مصر جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتوفي جبريل، الأحد 5 أبريل/نيسان، في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، عن عمر 68 عامًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Mourning the loss of a great friend, mentor & leader 💔💔💔 Libya’s war time Prime Minister & Head of the National Forces Alliance Party Mahmoud Jibril passed away today in #Egypt due #COVID2019 infection. An incredible loss for all Libyans. pic.twitter.com/uYCzsltPtq

— Shahrazad Kablan (@ShahrazadKablan) April 5, 2020