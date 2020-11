وزيرة الخارجية الإسبانية: تركيا أظهرت كرما بإرسالها أجهزة تنفس إلينا

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية ماريا غونثاليث لايا، أن أجهزة تنفس اشترتها إدارتان ذاتيتا الحكم في إسبانيا من شركة تركية، ستصل البلاد بفضل تضامن من تركيا، معربة عن شكرها لأنقرة.

وقالت لايا، في تصريح لقناة "كواترو" الإسبانية، السبت، "تركيا الصديقة والحليفة أظهرت كرما من خلال اتخاذها قرارا بإرسال أجهزة تنفس إلى إسبانيا".

وكانت إدارة منطقتي كاستيا وليون، ونبرة، الذاتيتي الحكم في إسبانيا، اشترتا 150 جهاز تنفس في الأسابيع السابقة من شركة تركية مقابل 3 ملايين يورو، وبسبب القيود التي فرضتها تركيا بسبب وباء كورونا، كما البلدان الأخرى، على تصدير المعدات الطبية، تأخرت فترة تسليم تلك الأجهزة إلى إسبانيا.

وزعمت وسائل إعلام سعودية وإماراتية أن تركيا "استولت" على أجهزة التنفس، وادعت أن الشحنة كانت مرسلة من الصين وليس تركيا بخلاف الحقيقة.

Thank you #Turkey @MevlutCavusoglu 4 authorising the export of Turkish respirators bought by two of our Autonomous Communities Navarra & CastillaLaMancha in view of the urgency in 🇪🇸 we appreciate the gesture of a friend & ally 🇹🇷

— Arancha González (@AranchaGlezLaya) April 4, 2020