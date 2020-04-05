لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 5 من إبريل/نيسان

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم مسجلا إصابات بلغت أكثر من مليون و260 ألفا حتى مساء الأحد، تعافى منهم 260 ألفا وقضى منهم قرابة 68 ألفا آخرين، بحسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الأحد، 5 من أبريل/نيسان:

آخر التطورات

وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 357 وفاة جديدة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الوفيات إلى 8078

وزارة الصحة المصرية: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 78

وزارة الصحة المصرية: 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1173

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة واحدة و279 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 14 حالة للشفاء

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 19 حالة

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 990.

وزير الصحة التركي: تسجيل 73 وفاة و3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالة الإغاثة الإيطالية: تسجيل 525 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4316 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

وكالة الأنباء الأردنية: الملك يوجه الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 22 حالة وفاة جديدة و69 إصابة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الإيطالية: 525 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15887

حاكم ولاية نيويورك: تسجيل 594 وفاة و8327 إصابة جديدة في الولاية خلال 24 ساعة

وزارة الصحة البريطانية: 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4934

إثيوبيا تعلن أول حالتي وفاة بالفيروس كوفيد-19

357 وفاة جديدة في المستشفيات الفرنسية بكوفيد-19 وارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 8078 حالة

إيرباص تنقل أربعة ملايين قناع طبي من الصين إلى أوربا

هايتي تسجل أول وفاة بكوفيد-19

سنغافورة تفرض حجرا على نحو 20 ألف عامل أجنبي لمواجهة كوفيد-19

وفاة رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل في القاهرة جراء إصابته بفيروس كورونا

جنوب السودان يسجل أول إصابة بكورونا المستجد

تركيا تعفي العمال الشباب من قرار الحجر الإلزامي

وزارة الصحة الإسبانية: تسجيل 674 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 12418 والإصابات إلى 130759

كشف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في مخيم ثان للاجئين في اليونان

وزارة الصحة البريطانية: 621 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4934

وزارة الصحة السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2385 وحالات التعافي إلى 488

هولندا تسجل 115حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1766.

روسيا: حالتا وفاة و658 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 45 والإصابات إلى 5389

وزارة الصحة في ماليزيا: تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الإصابات إلى 3662 والوفيات إلى 61

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 2483 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 58226

وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 556

وزارة الصحة البلجيكية: تسجيل 164 حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 1447 والإصابات إلى 19691

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا و7 إصابات ليرتفع عدد الوفيات إلى 18 والمصابين إلى 527

وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 226

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 960

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 298

إقليم كردستان العراق: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل ليرتفع عدد الإصابات إلى 232

باكستان تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 42 والإصابات إلى 2808

وزارة الصحة الأفغانية تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 337

مركز الوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي: 339 وفاة و8018 إصابة بفيروس كورونا في 50 دولة من دول القارة