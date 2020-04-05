لأول مرة: تراجع حصيلة الوفيات اليومية جراء كورونا في إيطاليا

أعلن مسؤولون إيطاليون أنهم قد يعمدون قريبا إلى تخفيف القيود المرفوضة على التنقل في البلاد بعدما تراجعت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا المستجد إلى أدنى مستوياتها منذ أسبوعين.

وسجّلت إيطاليا، الأحد، أدنى حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن الفيروس، فضلاً عن انخفاض في عدد الحالات الحرجة لليوم الثاني.

وأعلن الدفاع المدني الإيطالي أنّ عدد المتوفين جراء وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بلغ 525 حالة وهي الحصيلة اليومية الأدنى منذ 19 من مارس/آذار الماضي.

كما تشكّل حصيلة الوفيات المسجّلة، الأحد، تراجعا بنسبة 23 بالمئة مقارنا بالحصيلة المعلنة السبت.

وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو إن "المنحنى بدأ بالانحدار كما بدأ عدد الوفيات بالتراجع".

وأضاف "إذا ما ثبتت (في الأيام المقبلة) صحة هذه البيانات سيتعيّن علينا البدء بالتفكير في المرحلة الثانية"، في إشارة إلى تخفيف الإغلاق التام المفروض في البلاد لمدة شهر.

وحسب الأرقام الرسمية، توفي 15887 شخصا جراء كوفيد-19 في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.

وأعلنت السلطات كذلك عن انخفاض للمرة الأولى في عدد من لا يعانون حالة حرجة ويتلقون العناية الطبية.

وانخفض هذا العدد من 29010 حالات السبت إلى 28949 حالة الأحد.

كما انخفض عدد الحالات الحرجة من 3994 السبت إلى 3977 الأحد.