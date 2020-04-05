البث الحي
سياسة

كورونا يجبر الإمارات على طلب تأجيل "إكسبو دبي"

نموذج لمشروع إكسبو 2020 في دبي
نموذج لمشروع إكسبو 2020 في دبي
5/4/2020

أجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، أمس السبت، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال المكتب، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن حكومة الإمارات طلبت رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي.

واقترحت الإمارات إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين أول 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (وعددها 170 دولة) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والأنشطة الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته في مدينة دبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وارتفعت إصابات كورونا في الإمارات إلى 1505، مساء السبت، منها 10 وفيات و125 حالة تعافٍ.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و196 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، و تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع Worldometer    

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)