كورونا يجبر الإمارات على طلب تأجيل "إكسبو دبي"

أجبر انتشار فيروس كورونا محليا ودوليا، الحكومة الإماراتية على التقدم رسميا، أمس السبت، إلى المكتب الدولي للمعارض بطلب تأجيل معرض إكسبو 2020 دبي، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وقال المكتب، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن حكومة الإمارات طلبت رسميا تأجيل معرض إكسبو الدولي 2020 دبي.

واقترحت الإمارات إقامة المعرض في الفترة من أول أكتوبر/تشرين أول 2021، إلى 31 مارس/ آذار 2022، وذلك بسبب أزمة كورونا.

ولا بد من موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المكتب (وعددها 170 دولة) على الاقتراح حتى يتغير الموعد، بحسب المصدر ذاته.

وبحسب تغريدة عبر حسابه على تويتر، أفاد معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بأن قرار التأجيل المقدم إلى المكتب سينظر في اجتماع له يوم 21 أبريل/ نيسان الجاري.

ويعد إكسبو، من أهم المعارض للأعمال والأنشطة الثقافية، ويقام كل خمس سنوات في مدينة يختارها المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، وكان من المقرر إقامته في مدينة دبي في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وارتفعت إصابات كورونا في الإمارات إلى 1505، مساء السبت، منها 10 وفيات و125 حالة تعافٍ.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و196 ألفا، توفي منهم أكثر من 64 ألفا، و تعافى ما يزيد على 246 ألفا، بحسب موقع Worldometer

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تحل بعدها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.