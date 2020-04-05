كورونا.. كلمة لملكة بريطانيا والأمريكيون يستعدون للأسوأ وترمب: سندخل مرحلة مروّعة

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 64 ألف شخص حول العالم في وقت حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مواطنيه من أنّ البلاد تدخل في "مرحلة مروّعة" جرّاء الفيروس.

وسجل أكبر عدد من الوفيّات الجديدة خلال 24 ساعة، في الولايات المتحدة بواقع 1399 حالة، وفرنسا 1035 حالة، وإسبانيا 809 حالات.

بريطانيا

في بريطانيا، شملت حصيلة الوفيات طفلاً في الخامسة من عمره يُعتقد أنّه أصغر ضحايا كوفيد-19 في البلاد، في مؤشّر إلى أنّ الفيروس لا يؤثّر فقط على المتقدّمين في السنّ أو الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وستتوجه الملكة إليزابيث الثانية الأحد بكلمة نادرة جدا إلى البريطانيين في هذا الشأن.

وهذا الخطاب الذي سيبث عبر التلفزيون، سيكون الرابع فقط للملكة في أوضاع استثنائية منذ اعتلائها عرش بريطانيا قبل 68 عاما.

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا

عزل نصف سكان الأرض

ويعيش مليارات الأفراد في ظلّ إجراءات حجر صحّي، وبات نحو نصف سكّان الأرض معزولين في منازلهم، بينما أغلقت المدارس والمؤسّسات أبوابها في مسعى للحدّ من الوباء.

في الولايات المتّحدة حيث ينتشر الوباء سريعًا، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة الـ300 ألف حالة. وحذّر ترمب من أنّ بلاده تدخل حاليًا "فترة ستكون مروّعة حقًا" مع "أرقام سيّئة جدًا" من حيث الخسائر البشريّة. وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "يُحتَمل أن يكون هذا هو الأسبوع الأصعب. سيكون هناك كثير من الموتى".

الأرقام تتحسّن

لا تزال أوربا تتحمّل العبء الأكبر من تبعات الفيروس، لكنّ الأرقام الرسميّة تُشير إلى أنّ الإجراءات غير المسبوقة للحَدّ من حركة الناس بدأت تؤتي ثمارها.

فقد شهدت إسبانيا حيث فرض عزل تام تقريبا تراجعا في عدد الوفيات المرتبطة بكورونا لليوم الثاني على التوالي إذ بلغ عدد الوفيات 809 خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبات العدد الإجمالي للوفيات في البلاد حاليا 11 ألفا و744، مما يضع إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا.

العاصمة الإسبانية مدريد تحت الحظر

تبدّل المواقف

وبدّلت دول غربيّة عدّة بينها ألمانيا وفرنسا مواقفها في الأيّام الأخيرة، وباتت تشجّع حتّى على استخدام الأقنعة المصنوعة في المنازل، رغم أنها كانت تشدّد سابقًا على أنّ العاملين في مجال الصحة وحدهم من يحتاجون إلى تغطية وجوههم.

وتحدّث مدير معهد الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض، عن معطيات تشير إلى أن "الفيروس يمكن في الواقع أن ينتقل عندما يتبادل الناس الحديث، وليس عند السعال أو العطس فحسب".

لكنّ منظّمة الصحة العالميّة بدت أكثر حذرًا في هذا الصدد، رغم أنّها تعيد مراجعة إرشاداتها.

ويرجّح أن تزيد التوصية الأمريكية من سوء الوضع في ظل النقص الكبير في الأقنعة في الولايات المتحدة وأوربا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الاستيراد من الصين.

وبدأ مسؤولون في نيويورك نصح السكان بارتداء الأقنعة منذ أيام.

أما في تركيا، فسيكون على جميع مرتادي الأسواق ارتداء أقنعة اعتبارا من السبت.

سجلت نيويورك محصلة قياسية لعدد الوفيات اليومي بوفاة 630 شخصا (رويترز)

تمديد العزل التام

رغم المؤشرات المبدئية بأن إجراءات العزل بدأت تؤتي ثمارها، حذرت الحكومات الأوربية مواطنيها من توقّع تخفيف القيود عمّا قريب.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنّ الأرقام التي تُظهر بطء انتشار الفيروس "تعطينا القليل من الأمل" رغم ارتفاع حصيلة الضحايا السبت.

وأضافت "لكن بكل تأكيد من المبكر جدا رؤية اتجاه واضح لذلك، ومن المؤكد أن من المبكر التفكير في أي طريقة لتخفيف القواعد المشددة التي أعطيناها لأنفسنا".

و أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تمديد العزل التام حتى 25 أبريل/ نيسان للحد من الانتشار ومساعدة المنظومة الصحية على التعافي.

وقال "نعلم أن أسابيع العزل الثلاثة تلك تؤتي أكلها".

في فرنسا، انتشر نحو 160 ألفا من أفراد الشرطة والدرك في أرجاء البلاد لضمان التزام الناس بإرشادات العزل تزامنا مع بدء عطلة عيد الفصح حيث تقصد العائلات عادة الأرياف والشواطئ أو الجبال.

سجلت فرنسا 1035 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الآتي أسوأ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الآتي أسوأ" بالنسبة إلى بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن حيث "تتّجه عاصفة كوفيد-19 الآن إلى مسارح النزاعات تلك".

وتأذى الاقتصاد العالمي بسبب الوباء وتبعاته، حيث تقدم الملايين بطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

أما وكالة التصنيف المالي "فيتش" فتوقعت تقلص اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الربع الجاري من العام بنسبة 30%.

وتوقعت الأمم المتحدة "ركودا عميقا" في أمريكا الجنوبية مع تقلص الناتج الإجمالي المحلي بنسبة ما بين 1.8 إلى 4%.