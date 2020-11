قطر: تغريدة الخاطر بتسع لغات تحظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل

حظيت تغريدة للمتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، بتفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتضمنت تغريدة الخاطر عبارة "نحن أقوى معًا بعون الله" مستخدمة 9 لغات مختلفة.

وأرفقت المسؤولة القطرية تغريدتها بمقطع فيديو لمشاركة عدد من الأشخاص حول العالم ضمن حملة "سلامتك هي سلامتي"؛ لحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولاقت التغريدة تفاعل من مغردين أجانب وبلغات مختلفة.

InshAllah. High hopes and yes. Stronger Together. And not just during this Virus. Stronger together for any challenge God forbidden comes Qatar way. Long live #Qatar

— MBK 🖌 (@BabarKhalil) April 4, 2020