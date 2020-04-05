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قطر: تغريدة الخاطر بتسع لغات تحظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل

المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، لولوة الخاطر، خلال متابعة تطورات أوضاع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قطر
المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، لولوة الخاطر، خلال متابعة تطورات أوضاع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في قطر
5/4/2020

حظيت تغريدة للمتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، بتفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتضمنت تغريدة الخاطر عبارة "نحن أقوى معًا بعون الله" مستخدمة 9 لغات مختلفة.

وأرفقت المسؤولة القطرية تغريدتها بمقطع فيديو لمشاركة عدد من الأشخاص حول العالم ضمن حملة "سلامتك هي سلامتي"؛ لحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولاقت التغريدة تفاعل من مغردين أجانب وبلغات مختلفة.

https://twitter.com/DondShifa/status/1246559089116643328?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/iramarif0/status/1246497100130652160?ref_src=twsrc%5Etfw

وبالرغم من الاهتمام الداخلي بملف أزمة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة القطرية في غزة لم تتوقف عن توزيع مئات المساعدات العاجلة للمحتاجين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن اللجنة المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة، وزعت مئات الطرود الغذائية والمساعدات العاجلة على المحتاجين.

المساعدات القطرية لقطاع غزة لم تقطعها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وقال رئيس اللجنة بالقطاع السفير محمد العمادي إنه يجري تقديم وجبات الطعام والمستلزمات بشكل يومي للموجودين في مراكز الحجر الصحي بغزة.

وأشار إلى تقديم مساعدات لأهالي المحجورين أيضًا بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب مليونًا و226 ألفًا و694 شخصًا في العالم، قضى منهم 66 ألفًا و552 مصابًا، وتعافى 253 ألفًا و864 آخرين، حتى الآن.

وفي قطر، أصاب الفيروس ألفًا و325 شخصًا، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، في حين تعافى 109 أشخاص، حتى الساعة. 

 

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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