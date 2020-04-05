قطر: تغريدة الخاطر بتسع لغات تحظى بتفاعل واسع على مواقع التواصل

حظيت تغريدة للمتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر لولوة الخاطر، بتفاعل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وتضمنت تغريدة الخاطر عبارة "نحن أقوى معًا بعون الله" مستخدمة 9 لغات مختلفة.

نحن أقوى معاً بعون الله Stronger Together हम एक साथ मजबूत हैं ہم ایک ساتھ مضبوط ہیں हामी आपसमा बलिया छौं । Siamo più forti insieme 我们在一起更强大！ আমরা অধিক শক্তিশালী একসাথে Ensemble, nous sommes plus forts ما با هم قوی تر هستیم pic.twitter.com/3Y4HMABZDz — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) April 4, 2020

وأرفقت المسؤولة القطرية تغريدتها بمقطع فيديو لمشاركة عدد من الأشخاص حول العالم ضمن حملة "سلامتك هي سلامتي"؛ لحث الجمهور على الالتزام بتعليمات الجهات المعنية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولاقت التغريدة تفاعل من مغردين أجانب وبلغات مختلفة.

https://twitter.com/DondShifa/status/1246559089116643328?ref_src=twsrc%5Etfw

zusammen sind wir stärker! https://t.co/fyeEF9X6WM — ابو يوسف (@Adlersyr2017) April 4, 2020

https://twitter.com/iramarif0/status/1246497100130652160?ref_src=twsrc%5Etfw

InshAllah. High hopes and yes. Stronger Together. And not just during this Virus. Stronger together for any challenge God forbidden comes Qatar way. Long live #Qatar — MBK 🖌 (@BabarKhalil) April 4, 2020

ربي يحفظكم و ان شاء الله ربي يكون في عونكم.

اللّهم ازح الغمّة عن هذه الأمة ، آمييين . — Walid Fouzai (@FouzaiWalid) April 4, 2020

Мы сильнее вместе 🇷🇺 نحن أقوى معاً — مشـاعل 🖋 (@mashael2030_) April 4, 2020

وبالرغم من الاهتمام الداخلي بملف أزمة فيروس كورونا، إلا أن اللجنة القطرية في غزة لم تتوقف عن توزيع مئات المساعدات العاجلة للمحتاجين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن اللجنة المكلفة بإعادة إعمار قطاع غزة، وزعت مئات الطرود الغذائية والمساعدات العاجلة على المحتاجين.

المساعدات القطرية لقطاع غزة لم تقطعها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وقال رئيس اللجنة بالقطاع السفير محمد العمادي إنه يجري تقديم وجبات الطعام والمستلزمات بشكل يومي للموجودين في مراكز الحجر الصحي بغزة.

وأشار إلى تقديم مساعدات لأهالي المحجورين أيضًا بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب مليونًا و226 ألفًا و694 شخصًا في العالم، قضى منهم 66 ألفًا و552 مصابًا، وتعافى 253 ألفًا و864 آخرين، حتى الآن.

وفي قطر، أصاب الفيروس ألفًا و325 شخصًا، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، في حين تعافى 109 أشخاص، حتى الساعة.

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