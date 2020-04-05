بسبب كورونا: الصين تصدر مؤنا طبية بقيمة 1.44 مليار دولار

أظهرت بيانات تجارية أن الصين صدرت بضائع ومؤنا طبية بقيمة بلغت 1.44 مليار دولار خلال مارس/آذار الماضي فقط وذلك في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات الصينية إنها باعت منذ بداية مارس/آذار الماضي، نحو أربعة ملايين قناع لدول أجنبية تتصدى للفيروس، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.

ومع تراجع عدد الإصابات على أراضيها، شجعت بيجين المصانع على زيادة إنتاجها من المستلزمات الطبية بينما تواجه دول أخرى نقصا في ظل إصابة ما يربو على مليون و260 ألفا شخص في العالم بالفيروس.

وقالت مسؤولة في الجمارك الصينية إنه منذ بداية مارس/آذار، صدرت الصين إلى أكثر من خمسين بلدا 3.86 مليار قناع و37.5 مليون بزة واقية و16 ألف جهاز تنفس و2.84 مليون جهاز لكشف الإصابات بكورونا.

وقدرت قيمة هذه الصادرات بنحو 10.2 مليار يوان(1.44 مليار دولار).

لكن بعض الدول شكا من نوعية المعدات الطبية الصينية.

وفي هذا السياق، أعلنت هولندا في 28 من مارس/آذار أنها أعادت 600 ألف قناع ضمن شحنة تضم 1.3 مليون وصلت من الصين لأنها لم تستوف معايير النوعية.

وردت الصين بأن الشركة المصنعة "قالت بوضوح إن الأقنعة ليست للاستخدام الجراحي".

كذلك، أعادت إسبانيا نهاية مارس/آذار آلافا من أجهزة الفحص غير الصالحة بعدما وصلتها من شركة صينية لم تحصل على التراخيص المطلوبة.

ورد مسؤولون صينيون الأحد على معلومات صحفية تتصل بنوعية المعدات الطبية الصينية مؤكدين أنها "لا تعكس حقيقة الوقائع".

وقامت الصين بتشديد القواعد المتصلة بتصدير المعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا بحيث تلبي المنتجات المعايير الصينية وتلك التي تعتمدها الدول المستوردة.