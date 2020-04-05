بريطانيا تطلق سراح 4 آلاف سجين لاحتواء تفشي فيروس كورونا

ذكرت وزارة العدل البريطانية أنه من المقرر إطلاق سراح نحو 4 آلاف سجين ممن لا يشكلون خطورة كبيرة، في كل من إنجلترا وويلز.

يأتي ذلك مع تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسعي حكومة المملكة المتحدة للبحث عن سبل جديدة للحد من تفشي الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، أنه سيُطلق سراح عدد مختار من سجناء لم يتبقَ في مدتهم أكثر من شهرين، وسيخضعون للمراقبة بأجهزة إلكترونية بعد إطلاق سراحهم.

وقال وزير العدل روبرت باكلاند في بيان: "هذا وضع غير مسبوق، لأنه إذا ظل فيروس كورونا يتفشى في سجوننا، فإن جهاز الصحة الوطنية سيواجه عددا هائلا (من المصابين) ومن ثم يتعرض مزيد من الأرواح للخطر".

The Justice Secretary @RobertBuckland warning that there could be an "explosive outbreak of COVID-19" in prisons in England and Wales. That's why he plans a "phased programme of controlled release" of up to 4,000 prisoners who have only 2 months left of their custodial term. pic.twitter.com/qXMKiro8PA — Daniel Sandford (@BBCDanielS) April 4, 2020

“We’re set for a warm weekend but we cannot afford to relax social distancing measures." – @MattHancock at yesterday’s press conference.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/UB8BwvuJc6 — UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 4, 2020

وذكرت الوزارة أن نحو 90 سجينًا في المملكة المتحدة قد أصيبوا بالفيروس، وهناك نحو 1200 سجين في عزلة ذاتية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس السبت.

على الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد مليونًا و260 ألفًا و145 شخصًا، قضى منهم 68 ألفًا و437 مصابًا، في حين تعافى 260 ألفًا و32 آخرين، حتى الآن.

وفي بريطانيا، أصاب الفيروس 47 ألفًا و806 أشخاص، منهم 5 آلاف و903 إصابات جديدة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و934 حالة، منها 621 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 135 شخصًا، حتى الساعة.