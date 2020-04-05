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سياسة

بريطانيا تطلق سراح 4 آلاف سجين لاحتواء تفشي فيروس كورونا

وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي عن تطورات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا
وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي عن تطورات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا
5/4/2020

ذكرت وزارة العدل البريطانية أنه من المقرر إطلاق سراح نحو 4 آلاف سجين ممن لا يشكلون خطورة كبيرة، في كل من إنجلترا وويلز.

يأتي ذلك مع تنامي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسعي حكومة المملكة المتحدة للبحث عن سبل جديدة للحد من تفشي الجائحة.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، الأحد، أنه سيُطلق سراح عدد مختار من سجناء لم يتبقَ في مدتهم أكثر من شهرين، وسيخضعون للمراقبة بأجهزة إلكترونية بعد إطلاق سراحهم.

وقال وزير العدل روبرت باكلاند في بيان: "هذا وضع غير مسبوق، لأنه إذا ظل فيروس كورونا يتفشى في سجوننا، فإن جهاز الصحة الوطنية سيواجه عددا هائلا (من المصابين) ومن ثم يتعرض مزيد من الأرواح للخطر". 

وذكرت الوزارة أن نحو 90 سجينًا في المملكة المتحدة قد أصيبوا بالفيروس، وهناك نحو 1200 سجين في عزلة ذاتية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس السبت.

على الصعيد العالمي، أصاب فيروس كورونا المستجد مليونًا و260 ألفًا و145 شخصًا، قضى منهم 68 ألفًا و437 مصابًا، في حين تعافى 260 ألفًا و32 آخرين، حتى الآن.

وفي بريطانيا، أصاب الفيروس 47 ألفًا و806 أشخاص، منهم 5 آلاف و903 إصابات جديدة، وقضى جراء الإصابة بالفيروس 4 آلاف و934 حالة، منها 621 حالة وفاة جديدة، في حين تعافى 135 شخصًا، حتى الساعة.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر + بلومبرغ + مواقع التواصل الاجتماعي
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