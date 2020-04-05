إخوان مصر: شكلنا لجنة لمواجهة "كورونا" ولا مجال للخلافات السياسية

قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، الأحد، إنه لا مجال للخلافات السياسية والفكرية في إطار مواجهة فيروس كورونا، كاشفة عن تشكيل لجنة لمواجهة الفيروس.

جاء ذلك في مؤتمر نظمته بتقنية الفيديو كونفرانس، ونقلته فضائيات مصرية معارضة من الخارج، بعنوان "أولويات العمل الوطني في مواجهة جائحة كورونا.. التعاون والمشاركة فريضة".

وقال الطبيب، المتولي زكريا أستاذ الأمراض المعدية في المؤتمر إنه "لا مجال لجعل الخلافات السياسية والفكرية حائلا لمواجهة الجائحة التي لا تفرق بين مؤيد ومعارض أو حاكم أو مواطن".

وأضاف: "رغم ما تواجهه الجماعة من صعوبات، قررت تشكيل لجنة بالخارج تعمل على تدشين مواقع متخصصة لرفع كفاءات الأطباء وفتح مجالات للاستشارات عن بعد بمشاركة متخصصين وتقديم التوعية وعمل قنوات عبر يوتيوب لنشر المعلومة الصحيحة وتحذير الناس من الشائعات وتقديم الدعم النفسي لكل شرائح المجتمع".

وفي بيان ختامي للمؤتمر، قالت الجماعة: "إننا وما نملك فداءٌ لشعبنا العظيم ولوطننا الحبيب مصر"، داعية للإفراج عن السجناء لاسيما كبار السن.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب مليونًا و225 ألفًا و35 شخصًا حول العالم، وأودى بحياة 66 ألفًا و502 مصابًا، في حين تعافى 253 ألفًا و855 آخرين، بحسب موقع "Worldometer" حتى الآن.