البث الحي
سياسة

"أفيغان" عقار ياباني يحمل الأمل لمرضى فيروس كورونا

عقار "فافيبيرافير" الياباني
عقار "فافيبيرافير" الياباني
5/4/2020

تعتزم اليابان زيادة إنتاجها لثلاثة أضعاف من عقار مضاد للفيروسات قالت إنه قادر على معالجة المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البلاد تعتزم مضاعفة إنتاج عقار "أفيغان" ثلاثة مرات المخزون الحالي ليصبح كافيا لعلاج مليوني شخص من الإصابة بالفيروس الجديد.

وتقول الوكالة اليابانية إن العقار الذي طورته مجموعة "فوجي فيلم القابضة" يستخدم كعلاج للإنفلونزا، إلا أنه ثبتت فعاليته في علاج مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورنا المستجد.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية هي من تتحكم في تداول العقار في البلاد نظرا لأعراضه الجانبية على الحوامل، وكإجراء احتياطي في حال تفشي الإنفلونزا.

وبدأت شركة "فوجي فيلم توياما" للكيماويات اختبارات سريرية لتقييم كفاءة العقار، والذي يباع تحت اسمه "فافيبيرافير"، على مرضى كوفيد-19 منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الوكالة أن الحكومة ربما توافق على استخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 هذا الصيف في حال ثبوت فعاليته.

وقالت الوكالة إن الحكومة اليابانية طلبت من الشركة زيادة إنتاجها من العقار، بينما تدرس مجموعة "فوجي فيلم القابضة" منح تصاريح لشركات أجنبية لإنتاج العقار في ظل مطالبات حكومات أجنبية الحصول عليه لمواجهة تفشي الفيروس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة كيودو الياابانية
المزيد من سياسة

صحيفة: السلطات الأمريكية اعتقلت 80 مواطنا عقب مقتل قاسم سليماني.. لماذا؟

قتل قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس و8 آخرين إثر قصف أمريكي

أستراليا تعترف بارتكاب جنودها فظائع وحشية بحق الأفعان .. قتلوا سجينا لاخلاء مقعده(فيديو)

الواشنطن بوست: قادة مجموعة العشرين يتجاهلون مجازر النظام السعودي

صورة تذكارية جماعية لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين

إعادة انتخاب نانسي بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)