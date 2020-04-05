"أفيغان" عقار ياباني يحمل الأمل لمرضى فيروس كورونا

تعتزم اليابان زيادة إنتاجها لثلاثة أضعاف من عقار مضاد للفيروسات قالت إنه قادر على معالجة المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن البلاد تعتزم مضاعفة إنتاج عقار "أفيغان" ثلاثة مرات المخزون الحالي ليصبح كافيا لعلاج مليوني شخص من الإصابة بالفيروس الجديد.

وتقول الوكالة اليابانية إن العقار الذي طورته مجموعة "فوجي فيلم القابضة" يستخدم كعلاج للإنفلونزا، إلا أنه ثبتت فعاليته في علاج مرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورنا المستجد.

وذكرت الوكالة أن الحكومة اليابانية هي من تتحكم في تداول العقار في البلاد نظرا لأعراضه الجانبية على الحوامل، وكإجراء احتياطي في حال تفشي الإنفلونزا.

وبدأت شركة "فوجي فيلم توياما" للكيماويات اختبارات سريرية لتقييم كفاءة العقار، والذي يباع تحت اسمه "فافيبيرافير"، على مرضى كوفيد-19 منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت الوكالة أن الحكومة ربما توافق على استخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19 هذا الصيف في حال ثبوت فعاليته.

وقالت الوكالة إن الحكومة اليابانية طلبت من الشركة زيادة إنتاجها من العقار، بينما تدرس مجموعة "فوجي فيلم القابضة" منح تصاريح لشركات أجنبية لإنتاج العقار في ظل مطالبات حكومات أجنبية الحصول عليه لمواجهة تفشي الفيروس.